Acusaciones sobre asesinatos de periodistas en México son políticas: AMLO

Al afirmar que en México no hay impunidad en los asesinatos contra periodistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las acusaciones en el extranjero de que en México no se proteja a periodistas tiene motivaciones políticas, porque hay molestia de que en nuestro país se esté llevando a cabo un cambio, pero afirmó que en su gobierno no se manda a eliminar a periodistas, pues eso eso tiene que ver con el fascismo "y nosotros no somos fascistas".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que en México no se venera a Hitler, ni a Stalin, Franco o a Pinochet, pues eso, señaló, tiene que ver con el conservadurismo y en cambio, el movimiento que encabeza, afirmó, es democrático, con dimensión social y con respeto a las libertades.

"Hay mucha propaganda en contra nuestra, por ejemplo, el que promueve el exhorto en contra nuestra desde el Parlamento Europeo es un opositor de Venezuela, que se convierte en diputado del Partido Popular (en España) y él hace la promoción para que nos condenen, y sorprende a mucha gente y además, porque porque el conservadurismo es fuerte en todo el mundo, pero no tiene nada que ver con la realidad.

"Es una motivación de tipo político, no es que les importe la vida de los periodistas, no, Lo que les molesta es que estemos llevando en México un cambio y que no se permita la corrupción y que haya justicia. Entonces por eso es importante informar, aclarar, para poder tener autoridad moral, autoridad política.

"A nosotros nos duele mucho cuando pierde la vida un periodista, cualquier ser humano, porque lo más importante es la vida y tenemos que proteger. Imagínense lo ruin que es que una autoridad mande a eliminar a un periodista opositor. Eso solo el fascismo y nosotros no somos fascistas; así de claro, aquí no se respeta ni se venera a Hitler, ni a Stalin, ni a Franco, ni a Pinochet. Eso tiene que ver con el conservadurismo, con lo que llaman derechas. Nosotros no, este es un movimiento que surge del pueblo para defender al pueblo, un movimiento democrático, con dimensión social y con respeto a las libertades. Eso es lo nuestro", dijo.