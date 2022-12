Acumula quejas Centro de Justicia para la Mujer

Las quejas sobre el funcionamiento del Centro de Justicia para la Mujer en Gómez Palacio se siguen acumulando, sobre todo por la atención que brinda el personal.

Así lo manifestó la diputada Alejandra Del Valle, quien en el mes de agosto acudió como usuaria y comprobó las quejas que le hicieron llegar sobre la operación del lugar, inaugurado en abril de este 2022.

"En el mes de agosto fui tratada mal, no me identifiqué, y sobre eso nadie me va a poder contar", recalcó la diputada.

En busca de mejorar la atención, así como el trabajo que debe ofrecer el Centro sobre todo a las víctimas de violencia, Del Valle dijo que se presentará a la presidenta del Poder Judicial del Estado, Yolanda de la Torre Valdez, la solicitud de que sean profesionales de La Laguna, las que operen el lugar.

"Todavía tramos el tema, buscando que ese Centro sea atendido por laguneras. Se va a llevar a la mesa a la magistrada del Poder judicial, que sean personas que estén ahí, sean laguneras", explicó la diputada local.

Y es que, aseguró que en la región existen profesionales capaces de dar atención en el Centro de Justicia.

"Aquí en La Laguna hay mucha capacidad, hay licenciadas, licenciados, trabajadores sociales, para que sean funcionarios de La Laguna", insistió la legisladora por Morena.

Del Valle, aseguró que ha recibido más quejas sobre el servicio que ofrece el Centro de Justicia, por lo que anunció que será un tema en el que dará puntual seguimiento.

El Centro de Justicia se localiza a un costado de lo que fue el Cereso número 2 de la colonia Solidaridad en Gómez Palacio.

Seguimiento

El Centro de Justicia para la Mujer:

* Fue inaugurado en el mes de abril de este 2022, por las autoridades de la pasada Administración Estatal.

* Se buscará que cuente con profesionales que sean originarios de la región lagunera.

* La diputada Alejandra del Valle aseguró que las quejas sobre el trato que reciben las usuarios, no ha sido el mejor.

* Se buscará acercamiento con la magistrada Yolanda de la Torre.