Acuerdan ordenamiento en San Isidro por obras del Sistema Vial 4 Caminos en Torreón

La Dirección de Movilidad Urbana de Torreón informó que se tuvo ya un acercamiento con vecinos de la colonia San Isidro, quienes en días pasados manifestaron diversas inquietudes por la habilitación de facto de la avenida Madrid como ruta alterna a los trabajos del Sistema Vial 4 Caminos (SV4C).

Durante el encuentro, los habitantes del sector externaron su preocupación, no por el aumento del flujo vehicular en la rúa como tal, sino por las altas velocidades que algunos conductores insisten en desarrollar en su paso frente a las viviendas ahí ubicadas.

Ante ello, el jefe de la oficina municipal, Luis Morales, afirmó que se ofrecieron a reforzar la presencia de agentes viales en esa zona, así como de solicitar adecuaciones en las áreas de estacionamiento, de forma que los vehículos no puedan aprovechar la ausencia de unidades detenidas para usar esos segmentos como puntos de evasión de reductores de velocidad.

“Tuvimos una reunión con vecinos de la colonia San Isidro, el alcalde atendió a vecinos de la Navarro y Estrella, nosotros atendimos a colonos de San Isidro y una de las peticiones fue que la Madrid no se convirtiera, no que no fuera una ruta alterna, porque entienden que, aunque no esté contemplada como tal, hay ciudadanos que la toman, pero que respeten los límites de velocidad, hicimos un recorrido por toda la Madrid y casi el 80, 85 por ciento, tienen sus señales bien marcadas de 40 kilómetros por hora”.

Morales destacó que se trabajará para evitar cualquier incidente vial en esa y otras rúas que puedan estar siendo utilizadas para evitar la zona de la obra del SV4C, aunque desde abril pasado han logrado mantener en ceros el número de percances derivados de esos trabajos.

Dela misma forma, calificó como “positiva” la implementación del doble sentido en el cuerpo Sur del bulevar Independencia en el segmento de obras, especialmente para el transporte público que va de Nororiente a Surponiente y que puede seguir su trayectoria sin mayores desvíos o retrasos en los recorridos.