Actualizarán matrícula para conocer nivel de deserción

La Secretaría de Educación en el estado de Coahuila actualizará la matrícula de estudiantes de nivel básico el próximo mes de octubre, por lo que hasta entonces se podrá conocer el porcentaje de deserción escolar, señaló ayer el titular de la dependencia, Francisco Saracho Navarro.

El nuevo ciclo escolar 2022-2023 inició con una matrícula de 575 mil 671 alumnos de educación básica, de los cuales, 310 mil 862 son de nivel primaria; 147mil 461 de secundaria; 106 mil 397 de preescolar; 8 mil 304 en educación inicial y 2 mil 647 de especial CAM.

En el periodo extraordinario, de reinscripciones, inscripciones y cambios de escuela, se recuperaron a 28 mil 191 estudiantes por lo que la matrícula se incrementó a 603 mil 862 niños, niñas y adolescentes.

"Pero falta todavía que las escuelas particulares nos manden ya su listado, su matrícula definitiva, tienen ellos hasta los últimos de septiembre, o sea que en octubre tendremos la posibilidad de saber con exactitud la matrícula que actualmente vamos a operar, pero lo más importante es que los niños regresen a clases", subrayó el secretario de Educación.

Saracho Navarro comentó que el pasado ciclo escolar 2021-2022 concluyó con alrededor de 614 mil 500 estudiantes, una diferencia de más de 10 mil alumnos.

Señaló que no quiere decir que estos más de 10 mil estudiantes "no estén en la escuela, no, esos, su gran parte, están en las escuelas particulares que no nos han dado su matrícula, no han reportado su matrícula.

O sea no es una situación de gravedad en el sentido de que hay ausentismo, pero aquellos niños que por alguna circunstancia no están regresando (a la escuela) en estas tres semanas que llevamos de clase, pues la instrucción a los directivos y a los maestros, jefes de sector y supervisores es buscarlos, es buscar a las familias, ver cuál es el motivo por el cual el niño no está regresando a clases".