Aclara IMSS que servicio social de pasantes en Durango solo se suspende en quienes están por concluirlo

Estudiantes confrontaron a la delegada del IMSS en Durango quien aseguró que no habrá represalias para los pasantes que no acudan a realizar su servicio social, pero en conferencia de prensa reconoció que solo los pasantes que están por concluir su servicio social se regresarán a la ciudad, el resto tiene que asistir a su servicio social de forma normal.

Los estudiantes después de la marcha que realizaron, ingresaron a la delegación del IMSS y se metieron a la sala de juntas donde la delegada Claudia Díaz Pérez se encontraba en una reunión tratando el tema del servicio social.

Tras escuchar la denuncia de los pasantes, quienes aseguraban que no existe apoyo del IMSS para ellos y le exigían no represalias a quienes no acudan al servicio social, la delegada dijo que estaban tratando ese tema.

Dijo que desde el sábado ha estado en reunión permanente con el Consejo de Salud Estatal, y reconoció que no habría represalias a quien no acuda a su servicio social en la clínica u hospital que le corresponda.

Al solicitarle los estudiantes un documento firmado, ella dijo que era un acuerdo que hacía con ellos, pero reiteró que se trata de un ciclo académico y ellos como institución médica ofrecen el campo clínico pero que como delegada se sumaba a la exigencia de que las instituciones de seguridad brinden las garantías para ejercer la labor médica en todos los puntos del estado.

“Todos los que están a punto de terminar su servicio social serán concentrados en Durango y Gómez Palacio, mientras vamos a trabajar con ustedes la forma en que vamos a operar los próximos seis meses”, dijo.

Sin embargo, más tarde en conferencia de prensa Claudia Díaz Pérez reconoció que solo estarán regresando y permitiendo que regresen los pasantes que están a dos semanas de concluir su servicio social.

A los que les faltan seis meses tendrán que continuar laborando en el lugar que les corresponde, igual los que están por iniciar.

Cludia Díaz Pérez reconoció que de los 61 médicos pasantes que serán regresados, alrededor de 41 trabajan como único médico en la clínica rural donde prestan el servicio social por lo que tendrán que analizar cómo va a trabajar el IMSS en esas comunidades rurales donde se quedarán sin el médico.

Después del homicidio del médico pasante Eric Andrade Ramírez, la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) y la Universidad Autónoma de Durango (UAD) anunciaron que retirarán a los médicos pasantes del servicio social en los lugares que no se cumpla con lo establecido en la Norma Oficial sobre servicio social y campos clínicos, principalmente en las zonas de mayor riesgo del estado.

Los anuncios de las universidades se dieron a través de comunicados firmados por los rectores de las instituciones.

El sábado por la tarde, el gremio médico protestó en las instalaciones de la Feria Nacional de Durango para exigir justicia por el homicidio de su colega, así como exigir garantías de seguridad.

La tarde del viernes pasado, el doctor Eric Andrade Ramírez, pasante del servicio social de Durango, fue asesinado en el municipio de Pueblo Nuevo.

La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del homicidio del médico pasante de 24 años de edad, en un consultorio médico del ejido El Brillante, de Pueblo Nuevo.