Acevedo está por encima del nivel de Rodolfo Cota: Moisés Muñoz 

Que Carlos Acevedo no fuera convocado por el entrenador Gerardo “Tata” Martino para los partidos de preparación que tendrá el Tricolor este mes de septiembre, continúa generando reacciones.

Esta ocasión fue el exportero Moisés Muñoz quien se pronunció sobre este tema durante una conferencia que se desarrolló en el Centro de Alto Rendimiento de la Selección Mexicana.

Muñoz, fue cuestionado sobre el elemento de Santos y su ausencia en este llamado, acción que dice, muestra la confianza que tiene el entrenador en Rodolfo Cota, arquero del León, que junto a Guillermo Ochoa y Alfredo Talavera aparece en el listado de 31 jugadores revelado este martes.

Sin embargo, para el ahora analista deportivo de TUDN, Acevedo debe ser el tercer portero que vaya a la Copa del Mundo de Qatar que se desarrollará el próximo mes de noviembre.

“Acerca de que no fue llamado (Carlos Acevedo) en esta convocatoria del Tata Martino, creo que merece un voto de confianza a Rodolfo Cota, un jugador que ha sido llamado constantemente, y que durante este proceso ha gozado de varios llamados A Selección, y lo de Acevedo, que lo sabemos todos y a mí que me encanta la portería, sé perfectamente el nivel futbolístico que está mostrando en este momento. A mi me parece que está por encima del nivel de Rodolfo Cota, sin embargo, yo no soy quien decide quién debe ir al Mundial.

En mi opinión, los porteros para el próximo Mundial deben ser Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Carlos Acevedo, es simplemente mi opinión, la última palabra la tiene el Tata y veremos a quién lleva finalmente a Qatar”.

Moisés Muñoz, agregó también que si Paco Memo continúa mostrando un buen nivel como desde su llegada al América y para los siguientes años, “también podría ser el portero del Mundial del 2026”.