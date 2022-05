'Acéptenos, no nos excluyan', pide Mariana

"¡Ahí viene la niña cieguita!, ¡esa niña está enfermita!". Achis, ¿enfermita de qué?, enfermos ustedes, yo lo único que tengo es que me falta mi vista, pero yo estoy bien, yo estoy sana.

Es lo que ha respondido en varias ocasiones Mariana Belmontes a sus compañeros y compañeras en la escuela.

Desde que tiene uso de razón, la discriminación y la exclusión han estado presentes en las instituciones educativas regulares a las que ha asistido y éstas se han expresado a través de prejuicios y estigmatización.

Mariana tiene 15 años de edad y está diagnosticada con baja visión profunda, un problema visual que no se puede corregir con tratamientos médicos o quirúrgico. Su vida escolar no ha sido fácil, pues recuerda que desde la primaria, los niños de otros salones le tiraban su lonche y en general, le hacían bullying. Con algunos maestros tampoco le iba muy bien, ya que la mayoría no estaban capacitados para trabajar con personas con discapacidad visual en la educación regular.

Desde pequeña, Mariana ha recibido apoyo de la asociación civil Ver Contigo de Torreón, por lo que ha adquirido las habilidades necesarias para incluirse dentro de la sociedad. Dobla su ropa, se viste, se baña, le ayuda a su abuelita Rosario a hacer tortillas de harina, sabe leer y escribir, está aprendiendo a manejar su computadora con clases de Tiflotecnología, escribe en máquina Perkins (que permite la escritura en Braille), utiliza la regleta y el punzón y sube y baja las escaleras apoyada de su bastón. "He aprendido a valerme por mí misma en mi vida cotidiana". En la actualidad, Mariana cursa el tercer año de secundaria y su inscripción a la preparatoria ha sido un calvario.

'A VECES LLORO Y SIENTO IMPOTENCIA'

En tres escuelas públicas y privadas cercanas a su domicilio, ubicado en Rincón Los Nogales de Torreón, la han rechazado por su discapacidad visual. Le han dicho que de qué forma va a presentar el examen de admisión, si los docentes no conocen el sistema braille, además de que "hay alumnos muy atrabancados" y existe el riesgo de que sufra un accidente al subir y bajar las escaleras.

"Emocionalmente sí ha sido muy agotador, a veces lloro y siento impotencia. Acéptenos, no nos excluyan, nosotros podemos hacer cualquier cosa, no nos vean como personas inútiles, creo que merecemos respeto y una vida digna tanto en la educación como laboralmente, obvio somos diferentes en pensamientos, pero todos merecemos el mismo trato y los mismos derechos", dijo.

Rosario Rebolloso, abuela paterna de Mariana, describe a su nieta como una persona muy alegre y dedicada y que tiene gusto por la música, la repostería y los masajes. Ante el rechazo que ha sufrido la adolescente, han estado considerando inscribirla en un curso de Inglés y a una preparatoria abierta. "Yo lo que digo es ¿dónde está la inclusión de personas con discapacidad?, ella puede valerse por sí misma, ella puede hacer de todo, nada más que no todo al 100.

Ahora con esto que estamos pasando yo le digo 'no te agüites hija, hay muchas escuelas', nosotras estábamos buscando el Cobac que está cerca de la casa porque hay otras más lejos, pero nos sale más caro por el transporte".

PERCEPCIÓN DE LAS DISCAPACIDADES

El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Coahuila (CDHEC), Hugo Morales Valdés, dijo que en los dos últimos años han registrado un par de quejas de personas con algún tipo de discapacidad que habían sido rechazadas en el sistema educativo.

"Tenemos que cambiar la forma de percibir las discapacidades, a efecto de brindar la educación adecuada". Comentó que en estos casos se busca la conciliación con el fin de garantizar el derecho a la educación con el servicio de apoyo especializado.

Cecilia Cardiel Escamilla, directora y fundadora de la asociación Ver Contigo, destacó la importancia de sensibilizar a escuelas para la inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad. En 2019, antes de la pandemia, la asociación documentó alrededor de 4 casos parecidos al de Mariana Belmontes.

"Los mismos maestros, maestras han tenido cursos de capacitación de lo que es la inclusión y derechos humanos. Estamos pensando que es falta de voluntad para capacitarse y aceptar a los niños, la ley dice que deben de estar preparados para recibirlos, debemos preparar el mundo para todos".