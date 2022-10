Aceleran vacunación contra COVID-19 en Coahuila por caducidad de biológicos

En breve, arrancará una campaña masiva de vacunación contra la COVID-19 en el estado de Coahuila debido a que hay 90 mil biológicos de la farmacéutica de CanSino que caducan en aproximadamente quince días y que si no se aplican se tendría que proceder a su destrucción. Las vacunas fueron enviadas por el Gobierno de México y se instalarán puntos de vacunación en distintos puntos del estado.

Ayer lunes, el secretario de Salud en la entidad, Roberto Bernal Gómez declaró que las vacunas se estarán aplicando a la población mayor de 18 años que tenga pendiente la primera dosis antiCOVID, la tercera dosis de refuerzo o personas de la tercera edad que requieran una cuarta aplicación, siempre y cuando hayan transcurrido cuatro meses de su vacuna anterior.

Según información del gobierno del estado, las 90 mil dosis de CanSino se distribuirán de la siguiente forma: a la Jurisdicción Sanitaria No. 6 con sede en Torreón se enviarán 25 mil 800 dosis y a la Jurisdicción Sanitaria No. 7 con sede en Francisco I. Madero serán 6 mil 800 dosis. En Saltillo, son 30 mil 600 vacunas; en Piedras Negras 7 mil; en Acuña 3 mil 500; en Sabinas 6 mil; en Monclova 8 mil 400; y en Cuatro Ciénegas mil 900. Bernal Gómez dijo que hasta ahora en Coahuila no se han desechado biológicos por temas de caducidad.

La Secretaría de Salud informó que en Coahuila hay una población vacunable mayor de 18 años de 2 millones 217 mil 280 personas de las cuales, un 57% que se traduce en un millón 265 mil 638 personas ya completaron su esquema de vacunación contra el virus SARS-CoV-2.