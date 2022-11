Accidente cambia la vida de migrantes venezolanos en su paso por Torreón

El 3 de septiembre, Yonathan Cordero, junto a su esposa Wileska, su hijo Alison, de solo 1 año 8 meses de edad, y su sobrino Érick, salieron de su natal Venezuela rumbo a Estados Unidos, en busca de una vida mejor. Al llegar a Torreón, sus vidas cambiaron por completo.

Eran las 4 o 5 de la tarde del sábado, cuando en su intento por subir al tren que los acercaría a la frontera de Piedras Negras, su pequeño cayó en medio de las vías, lesionando seriamente su brazo derecho

"En el momento de que sube mi mujer le pasé al niño, ella no estaba agarrada de ningún lado, no estaba sostenida, se lo doy y el tren arrancó con una fuerza y el niño cayó en medio del tren... Mi sobrino como pudo lo sacó porque estaba andando el tren pero leve, iba suave, mi sobrino como pudo lo jaló pero el tren ya le había pisado su bracito", comentó lleno de tristeza.

Como pudo salió por un hueco y corrió en busca de ayuda. En su camino pasó un hombre que se ofreció a llevarlos hasta el Hospital General de Torreón.

"Era un señor que gracias a Dios no sabía que era pastor hasta ayer en la noche que él vino, nos comentó que era pastor, nos lo mandó Dios porque si no fuese por él, no estuviera contando con mi niño porque estábamos muy lejos de ese hospital y lo más cerca que tenía era la Cruz Roja y todavía estaba muy retirado".

Desde entonces, su esposa no se ha separado ningún segundo de su pequeño, a quien no le pudieron salvar su brazo pero su estado de salud es delicado.

"Yo no le echo la culpa al tren ni al chofer del tren ni a nadie, nosotros somos padres... la última alternativa que teníamos nosotros era tomar ese tren porque plata no teníamos para seguir avanzando, para agarrar un bus directo, era nuestra última opción. Son cosas que pasan,nos pasó ese accidente y lastimosamente no pudimos hacer nada, gracias a Dios mi hijo está vivo y eso es lo primordial que está con vida", dijo en medio de lágrimas.

Las personas que deseen apoyar a la familia de Yonathan podrán enviar un mensaje de WhatsApp al 966-118-6042.