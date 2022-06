Abren puerta a ferrocarril Durango-Mazatlán

Esta semana, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno federal incluyó por primera vez en su plan nacional al ferrocarril Durango-Mazatlán, que ha sido una lucha histórica, destacó el gobernador José Rosas Aispuro Torres.

Reconoció que aún falta esfuerzo por parte de los Gobiernos y empresarios para concretarlo, pero se tiene una buena expectativa. Explicó que no es que lo vaya a pagar el Gobierno federal, ya que uno de los planteamientos era que participara la iniciativa privada, pero se considera un gran avance que ya se cuente con el aval del Gobierno federal para concretarlo.

"Tendrán que participar las empresas que en su momento tengan interés; hoy el grupo Caxxor es el que lleva más avance en esto, pero indudablemente que si hay una licitación en su momento, no solamente para la licitación del Puerto de Altura en Mazatlán, sino para la construcción de la vía ferroviaria, tendrán que participar las empresas que tengan interés en ello", manifestó.

PROYECTO E INVERSIÓN

Agregó que no se ha cuantificado el monto de la inversión que se requiere, ya que se trabaja en el proyecto. Y ejemplificó que grupo Caxxor ya está trabajando en el derecho de vía con el fin de ser más competitivos para cuando salga la licitación.

El inicio de los trabajos dependerá del interés que presenten las empresas y de los tiempos del Gobierno federal, pero enfatizó que ya lo tiene considerado en la cartera de proyectos. "Es la primera ocasión que se contempla a Durango en este esquema, antes no estaba porque no se tenía un anteproyecto. Hoy ya se tiene un anteproyecto y hay toda la voluntad, la disposición no solo del presidente sino de su equipo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes", resaltó en entrevista.