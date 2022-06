A un año, 'sin justicia ni verdad', lamenta madre de Jovanna Dibanhi

Este sábado, integrantes de un colectivo se reunieron en el Árbol de la Esperanza, ubicado en la Alameda de Torreón, para pedir justicia por sus hijos y familiares desaparecidos en la ciudad, de los cuales sigue sin haber alguna pista que dé con el paradero de las víctimas.

María Guadalupe, madre de Jovanna Dibanhi, se dio presencia en el lugar para recordar el caso de su hija que hoy cumple un año de desaparecida, “a un año sin justicia ni verdad para Jovanna Dibanhi”, la mujer aseguró que pese a que el presunto agresor ya se encuentra detenido, siguen sin saber nada sobre la ubicación de la joven.

También comentó que tuvieron la oportunidad de presentar la denuncia al comité contra las desapariciones forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “resaltamos las obligaciones de las autoridades para la búsqueda exhaustiva de Jovanna Dibanhi, su pronta investigación ahora en la etapa de complementaria dentro del proceso legal para el esclarecimiento de los hechos y sentencia justa para la familia”. María dijo que ha sido atacada por redes sociales debido a la petición de justicia.

Otra de las personas que acudió fue Isabel Gómez, madre de Even Cerda, quien el pasado martes cumplió un mes sin saber de él, y a pesar de que la denuncia se interpuso ante la Fiscalía, la institución continúa sin avanzar en el caso. “No puede ser que las personas se desaparezcan de un lugar a otro… pido justicia para mi hijo, que las autoridades hagan algo porque me estoy muriendo de dolor, estoy muriendo de tristeza y mis hijos conmigo, lo único que quiero es que me lo regresen, así como se lo llevaron vivo”.

Denunció que el gobernador miente al decir que Torreón es una ciudad segura, asimismo le pidió a la sociedad que en caso de tener alguna información, realicen las denuncias y digan lo que saben para poder dar con el paradero de las personas desaparecidas.

(FERNANDO COMPEÁN)

María Elena, vocera de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, (Fundec), expresó su inconformidad hacia las autoridades al no buscar a las personas desaparecidas, mencionando que “estamos aquí demandando, nuestros hijos acaban de cumplir 13 años de desaparecidos, y vemos nuevamente hoy que a un mes, a un año, se sigue sin hacer nada… si (las autoridades) hicieran su trabajo, las compañeras no tendrían que estar aquí”.

EL CASO DE JOVANNA DIBANHI

Jovanna Dibanhi Aguilar Pérez desapareció un 25 de junio de 2021, vivía en la colonia Latinoamericana de Torreón junto a su pareja sentimental, “de un día a otro ella no amaneció”, la noche de su desaparición se encontraba sola con el presunto responsable, su hija se había ido a dormir con su papá biológico, por lo que no hubo testigos de lo que pasó esa noche.

María Guadalupe se dio cuenta la mañana siguiente, cuando no había nadie en la casa y su hija de entonces 22 años, no contestaba el teléfono, no había rastro de Dibanhi, pero no fue la única que desapareció esa noche, según denuncia su madre, la pareja de su hija tampoco regresó y no tenían ninguna información de él.

La madre expresó que ha sido muy difícil vivir este año sin saber nada de su hija, tanto su nieta, como ella y otros familiares, continúan con la esperanza de ir a visitarla y que ella esté en su casa, de igual forma, la pequeña hija de Dibanhi continúa preguntando por su madre.

Fue gracias a la sociedad de la Comarca Lagunera que comenzaron a informarles sobre los datos del hombre, quien al parecer, está casado y tiene tres hijos, fue así como la Fiscalía logró dar con su paradero y detenerlo el pasado 18 de mayo.

Según cuenta, el presunto responsable no quiere dar ninguna información “él dice yo no sé, yo me salí y ella ya no regresó; pero entonces, ¿por qué corrió, por qué desapareció, por qué no me dio la cara cuando ya le había pedido matrimonio?”.

Pide que en esta búsqueda, no los culpen por lo que le sucedió a su hija, asimismo, denunció que las autoridades sobreestimaron el caso, “señora, no nada más es usted, tenemos 200 carpetas; casi diciéndome que me formara a la fila”. Ahora la queja está puesta en la ONU, y gracias al apoyo de los colectivos tuvo la oportunidad de viajar a la Ciudad de México para informar sobre el caso, “lo que no ha hecho el presidente de aquí, Román Cepeda y lo que no ha hecho el gobernador, vinieron de México a cuestionar a las autoridades, y van a estar al pendiente… porque mi hija no es un objeto, ni una mascota, ella tiene derecho a ser buscada y encontrada”.