A sanar heridas; Santos recibe a CF Montreal en la ida de octavos de la 'Concachampions'

Tras su pésimo paso en el Clausura 2022 del futbol mexicano, los Guerreros buscarán reivindicarse, pero en el plano internacional, cuando esta noche reciban al CF Montreal de Canadá.

El duelo de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf arrancará en punto de las 21:00 horas. El árbitro del encuentro será Oshane Nation de Jamaica.

Es la segunda vez que albiverdes y canadienses se ven las caras en dicha justa. Hace 13 años, en la edición 2008-09 se enfrentaron, en la etapa de cuartos de final. En la ida, celebrada en el Olímpico de Montreal, los locales se impusieron 2-0.

En la vuelta, los entonces dirigidos por Daniel Guzmán, se impusieron dramáticamente en el viejo Corona 5-2, para un global favorable de 5-4, con dos goles en tiempo de compensación del colombiano Darwin Quintero, tras ir abajo en el marcador al descanso 1-2.

'A cambiar el chip'

Pedro Caixinha tiene plena confianza en su equipo. Sabe que un triunfo hoy enderezará el camino tras un tormentoso arranque del 2022.

"Son competencias diferentes y se debe cambiar el chip", explicó el estratega, indicando que de acuerdo a su experiencia, nada tiene que ver un torneo con el otro, sobre todo en cuanto a resultados.

Dejó en claro que no necesita hacer ni decirles nada a sus jugadores, ya que cuenta con un equipo responsable. "Solamente ven la punta del iceberg, las opiniones son resultadistas, pero el equipo viene creciendo en el proceso, esto es lo que nos encanta, el jugar cada tres días y mostrar esa capacidad".

Indicó que siente a plenitud, la responsabilidad y compromiso de su escuadra, equipo. Agregó que Harold Lozano está contemplado para jugar.Sobre su rival opinó: "Hay un tema en conformación de su plantilla, es el mismo técnico, no tienen muchos cambios, pero es la misma idea de juego".

Confesó que las distancias se acortaron en la Concacaf, por lo que hay un emparejamiento en general, confesando que se adentró en la MLS tiempo atrás, al tener un par de propuestas para dirigir en Estados Unidos.

"Pero hay dos temas específicos donde progresaron, ya son equipos con estadios e infraestructura propia, para el desarrollo de los procesos" y de la segunda apuntó "su manera de trabajar fuerzas básicas y exportar jugadores a Europa".

El choque de vuelta de esta llave, se jugará el próximo martes 22 de febrero. Quien acceda a la etapa de cuartos de final, se medirá al ganador de la confrontación que tendrán el Cruz Azul y el Forge FC, que juega en el Tim Hortons Field de Hamilton, Canadá.

Por revancha

Los del país de la hoja de maple, quieren la revancha y tienen una gran ocasión de cobrarla. Buscan aprovechar el mal paso de los verdiblancos en la Liga MX, además que el juego de vuelta, se jugará en casa, aunque no habitualmente donde juegan, el Estadio Saputo.

Y es que las inclemencias del tiempo, obligaron a jugarlo en un escenario techado y de mayor capacidad, recordando que en aquél febrero del 2009, ingresaron 55 mil espectadores en donde se inauguraron los Juegos Olímpicos de 1976. Actualmente la temperatura en Montreal ronda en los -13 grados centígrados, con nevadas constantes.

Es por ello, que el equipo al mando de Wilfried Nancy, entrenó por espacio de un par de semanas en Florida, desde donde viajaron a la Comarca Lagunera. La primera etapa de pretemporada la realizaron en Canadá, luego de un período vacacional.

'Estamos listos'

Nancy advirtió previo al encuentro: "Estamos en un ambiente diferente, uno que es nuevo para muchos de nosotros".

Pero a la vez reconoció: "Es emocionante y estamos listos para enfrentar este desafío. Estoy contento con cómo fue la pretemporada, hicimos muchas cosas interesantes bien. La atención está en nosotros, respetamos al Santos Laguna y sabemos que es un buen equipo, pero queremos jugar como queremos jugar".

Sobre el antecedente de 2009 opinó: "Hace tiempo que no hablo de ese juego, pero lo he hablado muchas veces porque viví ese momento".Nancy agregó: "Como partidario en el pasado, fue hermoso. No fue el final que esperábamos, pero fue un gran momento. Tenemos un plan para hablar de ese juego con los jugadores. Para ellos es importante conocer la historia del club".

CF Montreal

Aunque la base del equipo es de jugadores canadienses, el equipo participante en la MLS, cuenta con elementos de diferentes nacionalidades. Los porteros Sebastian Breza y James Pantemis, son locales.

Entre los defensores foráneos sobresalen Robert Thorkelsson (Islandia) y Rudy Camacho (Francia), mientras que los mediocampistas son Victor Wanyama (Gran Bretaña), Ahmed Hamdi (Egipto), Djordje Mihailovic y Matko Miljevic (Estados Unidos), Joaquín Torres (Argentina) y Lassi Lappalainen (Finlandia).

En cuanto a los delanteros, son Sunusi Ibrahim (Nigeria) y Romell Quioto (Honduras). El catracho es seleccionado de su país, que juega el Octagonal de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de Catar 2022.

Acevedo confía en ganar

Previo al duelo de hoy, Carlos Acevedo manifestó que son profesionales, por lo que tienen orgullo y competencia deportiva. "Sabemos que hoy en día no estamos en buen momento, pero tenemos esta oportunidad y reto, para que el equipo genere esa confianza y así empezar con buena racha de partidos positivos".

Para el cancerbero albiverde, el poder vencer al Montreal puede ser un trampolín que pueden aprovechar al máximo.

"La realidad es que debemos estar muy sólidos en la defensa, recuperar lo que habíamos mostrado tiempo atrás. Creo que si mantenemos el cero atrás, conseguiremos buenos resultados".

Agregó que los Guerreros están conscientes de los resultados, ya que nadie quiere estar en esa posición (último lugar), tampoco el recibir tantos goles, lo cual los tiene preocupados, pero reveló que la única manera de salir adelante es con trabajo y humildad, así como con esfuerzo día a día.

También saben que han dejado ir las ventajas de los marcadores en varios partidos. "De alguna u otra manera, eso habla que estamos cometiendo errores muy infantiles en la parte de atrás y yo soy el primer responsable".