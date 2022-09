'A partir de hoy GP será una ciudad que brilla'

Ante la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución del Estado de Durango, Leticia Herrera Ale, rindió protesta de ley como presidenta municipal de Gómez Palacio para el periodo 2022-2025. Fue ante miles de ciudadanos gomezpalatinos que afirmó: "A partir de hoy, Gómez Palacio es y será una ciudad que brilla".

La Velaria de la Expo Feria Gómez Palacio fue la sede de esta transición de poderes, en donde no se presentaron a la ceremonia ni la alcaldesa saliente de la administración morenista, Anabelle Gutiérrez Ibarra, ni el síndico municipal saliente, Cuauhtémoc Estrella, pero sí los demás integrantes del Cabildo.

Los que acompañaron en el presidium a Herrera Ale fueron fueron el gobernador José Rosas Aispuro Torres; el gobernador electo, Esteban Villegas Villarreal; el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Ricardo López Pescador, y el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Lic. Ramón Gerardo Guzmán Benavente.

Como invitado de honor estuvo el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme y el presidente nacional del PAN, Marko Cortés.

Estuvieron presentes los alcaldes de: Lerdo, Homero Martínez; de Torreón, Román Alberto Cepeda; de Matamoros, Miguel Ángel Ramírez, así como los expresidentes municipales de Gómez Palacio: Octaviano Rendón, Ricardo Rebollo Mendoza, Rocío Rebollo y José Miguel Campillo.

LOS ABUCHEOS

La sesión fue conducida por el secretario del Ayuntamiento morenista saliente, Héctor Francisco León Ezquerra, quien al tomar lista de los regidores salientes, fueron evidentes los abucheos para los regidores Estrella Morón, Julio Ramírez Fernández (antes priístas), y para el propio secretario del Ayuntamiento, Héctor Francisco León Ezquerra, quien olvidó decir el nombre del segundo regidor de Morena, Manuel Jáquez Reyes, y éste se lo recordó durante la sesión en dos ocasiones: "Me brincaste... El dos, lo brincaste", dijo Jáquez y entonces lo nombró. De los regidores entrantes, el sobrino de la exalcaldesa, Marina Vitela, Yahir Vitela fue también abucheado.

LOS ENTRANTES

Además de la alcaldesa Juana Leticia Herrera Ale, como presidenta municipal y el síndico municipal, Jaime Alonso Aguilera García, integran el Cabildo 9 regidores (la mayoría) de la alianza conformada por PRI-PAN-PRD y 6 de la coalición conformada por Morena-PT-PVEM-RSP.

Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) son Claudia Galán, Micaela Valenzuela, Cristian Mijares, Daniel Santoyo, Guadalupe Hermosillo, José de Jesús Hurtado, José Efrén Peña del Río, y Martha Elena Aragón Gómez, mientras que por el Partido Acción Nacional es Uvaldo Nájera Gandarilla.

Por Morena entran los regidores: María Guadalupe García Rosas, César Yahir Vitela García (exdirector de Bienestar Social del Ayuntamiento en la actual administración), Guadalupe Sánchez Tostado, Armando Navarro, Ma. Elda Nevárez, quien fue regidora del Ayuntamiento saliente 2019-2022, igual que el regidor Maximiliano Olvera.

LOS AGRADECIMIENTOS

"Porque sé que los gomezpalatinos reclaman respuestas, yo les aseguro: no les voy a fallar", dijo la presidenta municipal, Leticia Herrera, quien ocupa este cargo por tercera ocasión.

También recordó a su padre y agradeció el apoyo de su familia.

"Tengo la plena seguridad de que mi padre, don Carlos Herrera, me está y me estará guiando en este gran compromiso de trabajar por nuestro querido Gómez Palacio. Gracias papá por nunca soltarme de tu mano. Agradezco a mi madre, doña Vilma, por inculcarme, con su ejemplo de trabajo, el amor y la pasión de servir al pueblo que me vio nacer. A mis hijas a las que adoro y a mis nietos que los amo más que a nada en el mundo, gracias por su apoyo invaluable, por soportar mis ausencias y sobre todo por impulsarme a seguir sirviendo a esta tierra que tanto amamos y que tanto nos ha dado, gracias amores".

Agradeció en especial a su hermano, Ernesto Herrera, por no dejarla nunca sola y a su coordinador de campaña, Ernesto "Guino" Herrera: "gracias por darme tu tiempo, tu espacio, pero sobre todo por aguantar el carácter de tu tía... que no es nada fácil", aseguró la alcaldesa.

LOS COMPROMISOS

"Hoy comenzamos esta etapa de renacimiento y renovación. Aquí y ahora estaremos frente al reto de llevar a Gómez Palacio a sus días mas brillantes", aseguró la alcaldesa, ya en funciones desde este primero de septiembre, y posteriormente se dirigió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para decirle que "Gómez Palacio siempre será su casa y que trabajando en conjunto nos irá muy bien".

También reconoció el trabajo del gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres para Gómez Palacio mientras ella fue alcaldesa en su segundo trienio y aprovechó para comprometerse a mejorar aspectos como la seguridad, el trato de las autoridades a los ciudadanos, los servicios públicos y la inversión.

Aseguró que se busca que Gómez Palacio sea la ciudad más segura, competitiva a través de inversión económica y con mejor calidad de vida a través de acciones concretas. Reactivarán espacios públicos, apoyos sociales, educación y devolverán instancias que ofrecían un bien común, como los comedores comunitarios y las guarderías. Aseguró que se escuchará a los ciudadanos.

"Juntos vamos a recuperar todo aquello que nos quitaron por malas decisiones. Recibimos un gobierno quebrado, una ciudad abandonada y una sociedad vulnerada. Pero eso, a partir de hoy quedará atrás", dijo.

Enfatizó además: "tendré un equipo de trabajo que responderá a las circunstancias políticas, económicas y sociales que hoy prevalecen en el municipio", y advirtió que de ellos demandará profesionalismo y vocación de servicio.

Para culminar, al dirigirse al gobernador electo, Esteban Villegas Villarreal, le recordó que el pueblo de Gómez Palacio "ya nos espera, y estoy convencida que con su apoyo y compromiso, habremos de cumplirles, y sobre todo, es tiempo de que a Gómez Palacio le llegue lo que le corresponde".

En su participación, el gobernador Aispuro Torres expresó su gusto por la llegada a la Presidencia de Gómez Palacio, por tercera ocasión, de una mujer de lucha, que garantiza realizar el mejor papel en favor de los ciudadanos.

Al término de la sesión solemne, la presidenta municipal invitó a los presentes a acompañarle a atestiguar el encendido de la estrella en el Cerro de las Calabazas, símbolo que fortalece la identidad de los gomezpalatinos.