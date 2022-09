Desde hace cuatro años Bruno ha luchado contra la Púrpura Trombocitopénica inmune (PTI) que le fue diagnosticada a los dos años de edad. En su lucha lo acompaña Gaby Macías, su madre, quien no se permite fallar, de lo contrario la vida de su hijo estaría en peligro. Pasteles, galletas, manzanas enchiladas y lo que sea posible, sale a vender para reunir los más de 28 mil pesos que requiere mes a mes para la compra de los medicamentos que requiere su pequeño, pues el Seguro Social solo le ha surtido tres veces desde hace año y medio que inició su nuevo tratamiento.

La lucha no ha sido fácil, dice su madre mientras hornea un pastel de aniversario. "Todos los días, todo el día me la paso trabajando y haciendo muchas actividades pero a veces no es suficiente, a veces no me alcanzan las horas del día para lograr lo que Bruno necesita, porque no es solo el medicamento, también son otros gastos como son su alimentación, el traslado al hospital, los gastos que cualquier persona tiene", comenta angustiada la joven madre.

Y es que Bruno es el menor de tres hermanos: la mayor es Diane, de 12 años de edad y Dereck, de ocho años. Su expareja solo le pasa una pensión de mil 500 pesos a la quincena, cantidad que resulta insuficiente.

Es por ello que Gaby no se permite ser débil. "Es muy difícil, yo trato de siempre estar fuerte y firme, porque a mi hijo no le sirve una mamá cobarde, es muy difícil porque se vienen todos los gastos, antes de que se acabe el medicamento no puedo ni dormir siquiera, por la desesperación... híjole, me faltan 5 mil ó 10 mil pesos y de dónde los voy a sacar", comentó entre lágrimas.

Pero el apoyo de familiares, amigos y hasta desconocidos ha sido una pieza importante en su vida y en la de su hijo.

"Hay muchas personas muy buenas que nos apoyan con donaciones, gracias a esas donaciones nosotros hemos podido solventar los gastos de Brunito".

Aunque la ilusión y el deseo más grande de su madre es poder llevar a su pequeño, ya sea a Monterrey o a la Ciudad de México, viajar no ha sido posible "porque o compro el medicamento o viajo. Mi intención ha sido eso, buscar otras alternativas".

Y es que, los medicamentos que le ayudan a Bruno a no bajar aun más sus plaquetas, no son una cura para su padecimiento. Al momento, los médicos que lo ven en el Instituto Mexicano del Seguro Social no han encontrado el tratamiento adecuado para mejorar su calidad de vida.

Ante tal panorama, el pequeño debe de extremar sus cuidados, ya que un pequeño catarro en él se vuelve neumonía o una caída podría agravar su condición.

Las personas interesadas en sumarse a su causa, pueden comunicarse a través de llamada al 8718 97 99 85 y vía whatsapp en el 87-12 79 31 94, o también vía mensaje en el página de Facebook Todo por Bruno.

"Que me tengan paciencia" pide Gaby a las personas que desean contactarla, puesto que ella es la que se encarga de atender sus puntos de contacto, así como su hogar y a sus tres pequeños.