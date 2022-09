A más de una semana, no hay rastro de la pequeña Sofía

A más de una semana de no tener noticias de su pequeña Sofía, de 6 años de edad, Carla lanza un llamado de ayuda tanto a las autoridades de Coahuila como de Durango para dar con su paradero. La Alerta Amber se encuentra activa desde el día de su desaparición.

Visiblemente afectada por no saber nada de su niña, de quien no se había separado por mucho tiempo, comentó que fue el 21 de agosto de este 2022, que el padre Sergio 'N' acudió como cada fin de semana por su hija para su convivencia, como lo dictó un juez tras la separación.

Sin embargo, esa tarde de domingo, el padre no regresó a la menor, argumentando a la mañana siguiente que le diera oportunidad de estar más tiempo con su hija antes de que regresaran a Monterrey, donde Carla trabajaba y desde donde viajaba para que su padre pudiera verla. Pero éste no la regresó como se había comprometido.

"Nosotros nos intentamos comunicar con él sin respuesta y ya el lunes dice que si le permitimos estar más tiempo con ella, que pidió permiso en su trabajo, que si le dábamos chance y dijimos está bien, porque actualmente nosotros vivimos en Monterrey, sí se nos dificulta estar viniendo, pero sí hemos cumplido con las convivencias", comentó la joven madre.

Fue entonces que la pesadilla comenzó. Fue hasta el miércoles que a su madre le envió un mensaje amenazante, en el que le decía que ya no podían acercarse a él ni a la menor ni a su trabajo ni a ningún familiar.

Aunque Sergio aseguró que la pequeña se encontraba bien, no envió ninguna fotografía u otra prueba que lo comprobara.

SOLICITUD DE APOYO

Carla refirió que solicitó el apoyo del Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer en Torreón, que a su vez solicitó el apoyo a Seguridad Pública de Gómez Palacio, para ubicar al padre dado que se había mudado hacia aquella ciudad vecina.

Los elementos solo acompañaron a la joven hasta donde se encontraba Sergio, quien salió pero no mostró a la pequeña. Al no contar con ninguna orden, no pudieron entrar a la vivienda.

"Él salió y dijo que tenía a la niña, pero en todo momento se negó a mostrar a la niña", dijo preocupada, pues preguntaron entre los vecinos si alguna vez habían visto a una niña en dicha vivienda, con resultados negativos. "Dicen que no han visto a ninguna niña, solamente dicen que van vehículos con hombres o personas mayores.

El temor de Carla es que su hija esté en peligro, sobre todo porque un día antes de que desapareciera con su padre, manifestó no querer estar con él, algo que no había sucedido en las visitas anteriores.

Aunque Carla cuenta con la custodia compartida por un juez de Coahuila, en Durango un juez le otorgó la custodia al padre.

"No nos explicamos por qué hay un proceso abierto en un Juzgado de Gómez Palacio, le otorga una custodia cuando ya existe eso en Torreón... Le hacemos un llamado para que haga los procedimientos que tenga que hacer para que esa carpeta sea trasladada a Coahuila, donde se está llevando el caso de la niña", explicó Ariadne Lamont, representante de Activistas Feministas, quien le ha brindado el apoyo a la joven madre.

Recordó que Durango en 16 de sus municipios se encuentran en Alerta de Género "por acciones como esta".

Ante el temor de que Sergio pueda mudarse a otra colonia o ciudad, Carla lanzó un llamado de ayuda a las autoridades de ambos estados para poder dar con su paradero.

"Quiero hacer un llamado por si los ven o los localizan, porque lo hemos buscado en su trabajo sin respuesta, porque no ha acudido", pidió la joven mamá.