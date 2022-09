'A La Laguna no la cambio por nada'

Hace muchos años, Rogelio Ramos aprendió a hacer roscas de Reyes y ahora, ya puede presumir que sabe realizar gorditas laguneras.

Previo a su festejo de 35 años de carrera que tendrá lugar este 8 de septiembre en el Coliseo Centenario, Rogelio ha andado muy activo, tan es así que asistió al restaurante, Majaderas, cuya especialidad son las gorditas para aprender a hacerlas y hablar del gran evento que se avecina.

Rogelio llegó al sitio ubicado en la avenida Abasolo. Saludó a los comensales y de inmediato se dirigió a la cocina, en donde las señoras que ahí laboran le enseñaron cómo crear tales manjares de la Comarca y enseguida las rellenó con los guisos que a él le gustan, que son rajas y chicharrón.

Después de elaborarlas, se dispuso a comérselas y fue entonces que platicó con El Siglo de Torreón de su próximo show, que será un enorme reto para él, y de la emoción que le da ser lagunero.

"Ya festejamos los 25 años, los 30 y ahora los 35, ojalá y toquen también los 40 años y hasta ahí, porque la verdad me quiero retirar con dignidad, no quiero andar dando shows enfermo o sin la energía que vamos perdiendo conforme la edad avanza; un día me dijeron que si me quería morir en el escenario y les dije que no, que estaban locos, imagínense los problemas en los que metería al teatro o donde me esté presentando", mencionó el artista quien anunció que en el evento lo acompañarán el Perro Guarumo y José Luis Zagar.

Rogelio mencionó que él ama tanto su tierra que por eso sigue viviendo aquí y no ha optado como otros artistas por radicar en CDMX, pese a tantos compromisos nacionales que tiene.

"En verdad que soy orgullosamente lagunero. A mi Comarca Lagunera no la cambió por nada. Yo irme de aquí, jamás. Soy muy feliz en mi tierra".

Durante la entrevista, el standupero portaba una playera en la que figuraban los nombres de ciudades como Torreón o Nueva York y es que para él, las ciudades de La Laguna son tan importantes como las de otras partes de México o el extranjero.

"Yo siempre presumo Torreón, Lerdo, Gómez Palacio, Matamoros, San Pedro, Francisco I. Madero y los demás sitios de la Comarca; cada una de ellas tiene bastantes bondades".

Rogelio hizo un repaso de su carrera y fue claro en decir qué quitaría de su extenso curriculum y qué resaltaría.

"No tanto como borrar, pero si tomaría en cuenta algo. Cuando hice el aniversario 20 me festejé en el Teatro Isauro Martínez y una persona me decía que me metiera a las redes sociales y no le hice caso, algo que creo que fue un error porque hubiese despegado desde antes en las plataformas, en cambio, lo que resaltaría es que he podido presentarme en bastantes sitios en los que jamás imaginé que podría estar".

En ese sentido, Ramos compartió en exclusiva que está alistando un proyecto que lo tiene sumamente entusiasmado.

"Les voy a platicar que estamos en pláticas con un empresario para hacer una temporadita en un teatro de Broadway, ojalá que se pueda".