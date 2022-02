A la baja, ocupación hospitalaria por COVID-19 en Durango

La ocupación hospitalaria en las áreas COVID en el estado de Durango se ha logrado reducir más del 70 por ciento en la que se mantenía, hasta hace algunos días, al 51 por ciento, anunció el gobernador José Rosas Aispuro Torres.

Asimismo, informó que de las 70 camas nuevas que se anunciaron la semana pasada con el apoyo del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), 30 ya se encuentran en operación en las diferentes instituciones de salud, como en la propia Secretaría de Salud, en el Seguro Social y en el ISSSTE. “Esto nos permite seguir fortaleciendo nuestra infraestructura hospitalaria”, dijo el mandatario estatal.

En materia de vacunación antiCOVID, Aispuro anunció que por indicaciones de las autoridades sanitarias se redujo el lapso para la aplicación de la vacuna de refuerzo para quienes ya recibieron su segunda dosis. Ahora podrán recibir su refuerzo cuatro meses después de su última inoculación.

Tras el anuncio, dijo que será en este mes de enero que se atienda a la población de 20 a los 39 años de edad de los diferentes municipios.

“Sin embargo, a pesar de las buenas noticias, estos son tiempos de seguirnos cuidando, para mantener la actividad económica y las clases presenciales”.

En ese sentido, el gobernador informó que al cierre del primer día de clases presenciales, se reportó una asistencia del 58 por ciento en 3 mil de las 5 mil escuelas que se encuentran en el estado de nivel básico, tanto públicas como privadas. “Estamos haciendo como lo anunciamos en su momento de forma gradual y voluntaria”, reiteró.

Por su parte, el secretario de Salud, Sergio González Romero, aseguró que no es necesario presentar una prueba negativa de COVID-19 para poder regresar a clases luego de pasar el tiempo necesario en aislamiento.

“Eso ya es una norma de todos lados que no hay que hacer pruebas negativas porque acuérdense que todas puedan salir positivos hasta 12 semanas después del contagio pero no quieren decir que siguen infectados, son residuos del virus que quedan en la nasofaringe y dan la prueba positiva pero ya no contagian”, explicó.