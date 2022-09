5 consejos para mejorar tus lluvias de ideas

En cualquier empresa que desee progresar, las lluvias de ideas ya sean para sacar un proyecto adelante, preparar el lanzamiento de un producto o para cualquier tema que repercuta de forma directa en el funcionamiento de la misma, son algo fundamental. Todos saben cómo hacerlas, pero pocos conocen los verdaderos secretos para que se conviertan en sesiones de auténtico provecho.

Las lluvias de ideas se llevan haciendo desde hace muchos años y el primer error que no hay que cometer es pensar que siguen funcionando de la misma forma que hace 50 años. El mundo ha evolucionado y todo este tipo de tácticas y estrategias también, aunque el objetivo siga siendo el mismo. Lejos quedan ya las pizarras físicas y las notas adhesivas que dieron paso a una gran cantidad de software online que facilitan mucho la sesión y la productividad.

Por ello, hay que tener en cuenta una serie de apartados imprescindibles a seguir si lo que se busca es tener las mejores ideas de cara a conseguir el próximo gran objetivo de la empresa o personal.

¿Cómo llevar a cabo una sesión de lluvia de ideas?

Para realizar un brainstorming productivo en la actualidad hay que seguir unas pautas básicas y avanzadas que le vamos a enumerar a continuación: Incluya la figura del facilitador

Cualquier sesión de brainstorming de la actualidad tiene que incluir a un facilitador. ¿Qué es? Es la persona encargada de llevar la voz cantante de la reunión, dar paso a las personas y, lo más importante, controlar el tiempo para que la reunión no se demore en exceso y que así sea lo más enfocada y productiva posible.

Será, además, la persona encargada de presentar al inicio cuáles van a ser los temas a tratar, el orden y el tiempo que se va a dedicar a cada uno de ellos. Es el presentador que va a conducir la sesión. Tiene que mantener a todos los asistentes animados en un clima favorable para que todos puedan dar sus opiniones para intentar lograr el mejor resultado posible.

Utilice técnicas con ayuda de software

Si se han creado plataformas específicas con el objetivo de mejorar no solo las sesiones de lluvia de ideas, sino para optimizar al máximo el tiempo de trabajo, ¿por qué no utilizarlas? Actualmente un gran porcentaje de pequeños y grandes negocios han abrazado la posibilidad de utilizar este tipo de herramientas para facilitar su trabajo ya sea utilizando plantillas ya preparadas para cosas específicas, o para tener distintas cosas de un proyecto en un mismo lugar sin necesidad de tener varios programas abiertos a la vez.

Además, le permiten realizar lluvias de ideas con plantillas listas para usar de otras empresas para así ahorrar tiempo de preparación y seguir el proceso de otro tipo de grandes negocios. Uno de los mejores métodos es hacer un cuadro sinóptico. Esta técnica te permite partir de una idea principal de la cual se pueden sacar ideas secundarias y así sucesivamente para obtener diversos resultados según se necesite. Es una técnica que utilizan muchas empresas para ver de forma visual el resultado de una sesión de brainstorming.

Haga que la gente asista en remoto

Uno de los principales problemas en cualquier sesión de lluvia de ideas es el miedo, o vergüenza, que puedan tener algunos de los asistentes a la hora de enumerar ideas que puedan aportar. No sería la primera vez que algún asistente tiene una idea espectacular, pero su forma de ser no le permite expresarla con claridad porque a no todo el mundo le gusta hablar en público.

Para ello, se debe favorecer la asistencia en remoto desde donde se esté. De esa forma cada asistente estará en su espacio de confort en el que podrá dar lo mejor de sí. Actualmente hay mucho tipo de plataformas en las que se pueden hacer reuniones online de forma sencilla y efectiva. Es fundamental para el facilitador, dejar claro desde el principio que las ideas de todos los presentes, ya sean managers o empleados en prácticas, serán consideradas con el mismo valor, de esta forma todos los asistentes se sentirán respetados y listos para ofrecer lo mejor.

Invita a gente de otros equipos

Otra cosa que no se hace mucho es invitar a gente de otros equipos a este tipo de sesiones. Puede parecer algo que no va a ayudar para nada pero no tiene que ser así. Si están en una reunión de marketing, lo lógico es invitar al equipo de marketing encargado de ese proyecto en concreto, pero también está bien tener un poco de opinión “externa”. ¿Por qué? Porque por ejemplo se quiere lanzar una campaña en redes sociales para promocionar el nuevo producto. La gente en el equipo de marketing digital sabe cómo funcionan las redes sociales a la perfección (aunque hayan cambiado tanto) para ellos son los profesionales, pero quizá no estaría de más invitar a alguien del equipo de ventas para que aporte quién es el tipo de público que más compra y así poder segmentar lo máximo posible la publicidad, gastar menos y generar más. Por mucho que se crea que los equipos pueden ser diametralmente opuestos, todos reman hacía el mismo lado y si se puede ayudar, posiblemente estén encantados.

La lluvia de ideas empieza dos días antes

Hay muchos trabajadores que se enteran de sobre qué es la lluvia de ideas en el mismo momento en el que se sientan a la reunión. Eso hay que evitarlo. Enviar un briefing con, al menos, un par de días de antelación permitirá a cada asistente preparar la sesión y empezar a pensar en ideas para que no solo puedan ser más elaboradas, sino que pueden ser basadas en datos de resultados previos de otras acciones.

Además permitirá que la sesión se desarrolle con más fluidez y se ahorrará un tiempo considerable que podrá ser empleado en realizar cualquier otro tipo de acciones que se deseen.

Con estos cinco consejos puede llevar a cabo una sesión de lluvia de ideas de lo más productiva. Puede que la próxima gran idea de su negocio esté más cerca de lo que cree.