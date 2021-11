Siglo Gourmet - A la carta con Nuño

Esta semana el tour de la carne me trajo a Tío Riki. Por si usted no lo conoce, es un restaurante que se encuentra en la avenida Cobián, el lugar que se quiso convertir en el corredor gastronómico de la Laguna. Y fíjese que al entrar aquí sentí que estaba en una dimensión desconocida: el lugar seguía igual de lindo, limpio y ahora hasta con un cuarto de juegos; pero, estaba solo y medio triste, como niño regañado en una esquina, muy diferente de lo que fue hace años. Pero a lo mejor fue el día y la hora. Estas fueron mis impresiones, así que ¡corre y se va!

El servicio de meseras y meseros es muy atento y amable, detalle que se agradece ya que me senté a gusto en la mesa a disfrutar el fresco. La entrada con que me recibieron fue el clásico de totopos y salsa. Debo de decirle que fue un poco decepcionante lo que trajeron. Primero, a la salsa roja de chile de árbol le faltaba sazón, un poco de salecita no le caería nada mal; la tatemada era picosa y acompañaba bien a los totopos; pero sus cebollitas con mostaza, una de las insignias del local, era ácidas como el humor de un standupero con resaca dando una presentación.

Como entrada ordené el sampler, una combinación de varios de sus platillos. En una plancha de acero que colocan sobre una madera, acomodan tripitas, chistorra y algo que ellos le llamaban mollejas (parecían como pequeños chicharrones). Por 195 pesos traen una cantidad de comida que fácil alimenta a dos personas. Además, a esto lo acompañan con una porción generosa de nopales y dos pequeños cuencos con un requesón preparado con elotes amarillos y cilantro. La proteína la trae crocante, bien salada y combina muy bien con tacos. Le recomiendo esta entrada si usted no les tiene miedo a las vísceras.

Después llegaron dos empanadas tipo argentinas. Al morderlas casi lloro por que me acordé de mi abuela, alias María 7 vidas o María mantecas. La masa con que las prepararon se parecía tanto a los buñuelos blanditos que ella hacía en diciembre. Sólo por este detalle se ganaron mi corazón que está lleno de amor y grasita. El relleno de una era espinacas con queso, nada del otro mundo, muy disfrutable; pero la segunda sí sabía buena. Fue de carne molida. La sazonaron con jugo Maggi, pequeños trozos de pimiento verde y algo de pimienta. ¿Cuánto costaron? Las tienen en 30 pesos y por lo que preparan, bien valen la pena ordenarlas.

Como aquí le mueven bien a los fogones y a la parrilla, miré en su página de Facebook que tenían la arrachera en 180 pesos. Así que me dije, esta boca es mía y aprovecho las ofertas. Este platillo tiene cosas buenas y otras no tan a su favor. Primero, el precio hace que valga la pena; segundo, la cantidad, ya que sacia el hambre de uno que otro glotón, bueno, sació la mía. Pero, la carne es de bolsita de súper. No está mal, para qué le miento, pero esperaba que fuera natural y marinada en la casa. Aún con ese detalle, me gustó lo que comí. Además, la acompañan con una porción de papa cocida cortada en trozos y preparada con especias, su respectivo chilito y cebollitas.

El último plato fue una combinación de wow, órale, qué rico, y ande no, que chafa. Lo que ordené fue la pasta que aquí llaman Española. Primero le digo lo que no me gustó. La pasta no es casera y eso le quita puntos a un plato excelente. Pero fíjese cómo la hacen. Cortan buenos pedazos de jamón serrano y preparan una salsa bien cremada con espárragos, perejil, vino blanco y queso. Con cada bocado sientes el sabor único del jamón, mezclado con la suavidad de la salsa y lo crocante de la verdura. Además, la acompañan con tres rodajas de pan con mantequilla y bien tostado. La porción de este platillo es abundante, llenadora y solo vale 155 pesos.

Como dice mi buen amigo Marte Reyes cuando prueba algo que lo pone a pensar si está bueno, no me disgustó venir a Tío Riki, lo confieso. Hay detalles que podrían mejorar, como la sazón de algunas de sus presentaciones, pero me la pasé bien y comí en paz. A la solitaria que siempre me acompaña y a mi nos puso contentos.

La recomendación de la semana para comida culposa pero que no te da miedo empacártela, la encontré en un local que prepara alimentos fit, los que están bien de moda ahorita. Por eso me dio curiosidad y me caí para atrás como condorito el de las historietas con lo que probé. Era domingo, así que prendí mi radar menudero y traje a mi hambre a Bizcocho (así búsquelo en Facebook), un restaurante que está en plaza Aurora, en el centro comercial verde rumbo a la Ibero. ¡Tiene que venir a probarlo! Yo ordené el mediano y venía bien lleno de carne. Lo mejor es que se sentía ese sabor mineral característico de la panza; a quien lo preparó no le tembló la mano y le puso la cantidad suficiente de grasa, cuajo y el sabor del caldo con el chile colorado era sutil pero ahí estaba presente, lo sentías. Por la zona se lleva de calle a varios menuderos, se lo aseguro. Y claro, no faltó el pan francés, la cebolla recién cortada, el orégano y chilito de árbol.