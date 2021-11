Dirección de Alcoholes en Gómez Palacio reforzará vigilancia en quintas

La Dirección de Alcoholes del Municipio de Gómez Palacio reforzará los operativos de vigilancia en las quintas de la ciudad a fin de evitar la presencia de menores consumiendo bebidas embriagantes. Como parte de la estrategia será necesario solicitar un permiso previo a cada evento, el cual no tendrá costo.

El titular de la dependencia, Jesús Armando Quiriarte Rodríguez, informó que el objetivo principal es inhibir la venta y consumo de alcohol en los menores, así como tener un control de la cantidad de personas que asisten a los eventos para evitar aglomeraciones y nuevos contagios de COVID-19. Se busca que se respeten las medidas preventivas que exigen las autoridades ante la pandemia.

De acuerdo con Quiriarte, actualmente se tiene un padrón de 30 quintas que cuentan con licencias activas de funcionamiento. No solo a los propietarios de dichos lugares se les pedirá que cuenten con un permiso de la Dirección de Alcoholes, sino también al resto de los establecimientos de renta para eventos sociales.

Esta medida surgió luego de que recientemente fueron sorprendidos más de 150 menores en una quinta ingiriendo bebidas alcohólicas. El lugar fue clausurado de forma provisional al no contar con los permisos correspondientes. En el operativo se contó con la presencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) al tratarse de menores de edad.

"El hecho de que nosotros implementemos estas acciones da tranquilidad al propietario, a los padres de familia", dijo el funcionario y agregó que, si bien son pocos los casos que se han registrado donde se han visto menores involucrados, el objetivo es tratar de evitarlos. "En caso de menores son pocos, sin embargo, estamos redoblando esfuerzos y se va a hacer ahora por cuestión de las fechas que se aproximan", dijo Quiriarte.

Apuntó que están en puerta celebraciones como graduaciones, posadas y otros eventos de fin de año, por lo que se pretenden intensificar las acciones preventivas.

En los operativos se contará con la presencia de otras dependencias como la Dirección de Salud Municipal, de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, de Protección Civil y de Alcoholes.

PERMISO NO TIENE COSTO

El funcionario negó que se trate de acciones con fines recaudatorios, pues recalcó que la expedición de los permisos por parte de la dependencia a su cargo no tienen costo alguno. "Es un exhorto a los propietarios a que acudan a la dirección por su permiso. No tiene costo, únicamente deberán acudir a la dirección, nosotros tomamos un padrón. No es un tema recaudatorio, sino que es cuestión social, de prevención y para mantener un orden", recalcó Quiriarte Rodríguez.

Prevención

Acciones.

*Será necesario tramitar un permiso especial por parte de la Dirección de Alcoholes para cualquier evento social.

*El permiso no tiene costo alguno.

*El objetivo es verificar que se cumpla con las medidas contra el COVID- 19.

*También se pretende evitar el consumo de bebidas embriagantes entre los menores.

*Los operativos se intensificarán ante la llegada de las posadas y graduaciones.