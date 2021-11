No estamos para perder: Leticia Herrera Ale

La aspirante a la gubernatura de Durango y exalcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, declaró que "aún nada está dicho", en relación a las supuestas declaraciones del dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, en las que da por perdidas las elecciones en cinco estados en 2022, entre ellos Durango.

Herrera consideró que las declaraciones pudieron ser parte de una estrategia de alguien o para hacer ruido en este proceso electoral 2021-2022. "Yo no creo que el dirigente del PAN haya dicho eso porque lo siente, para mí fue alguien que quiso hacer estrategia, ruido, esa es la realidad. Él sabe perfectamente que no estamos para perder, si hay coalición en Durango, menos", dijo ante la posibilidad de una nueva alianza entre el PRI, PAN y PRD rumbo a la renovación de la gubernatura.

La exalcaldesa, en reunión con sus excolaboradores y amigos que considera de su primer círculo, aseveró que en política nada está dicho, "en política, ahorita es una cosa, mañana es otra y el mero día, del plato a la boca se cae la sopa".

Sobre sus aspiraciones, mencionó que se encuentra en espera de los tiempos, "estoy en espera de que el INE (Instituto Nacional Electoral) diga si es hombre o mujer que es lo que le tocaría a Durango". Adelantó que ha recibido propuestas ajenas a su partido el Revolucionario Institucional (PRI) y dejó en claro que las pláticas que ha tenido no han sido con dirigentes estatales, sino nacionales.

"Con todo el respeto, yo no platico ni hago acuerdos con los del estado, yo voy más arriba, con todo respeto a los dirigentes, presidentes, de los demás partidos que merecen todo mi respeto y consideración, pero yo me voy a otros niveles", dijo Herrera.

Reconoció que le gustaría participar en la contienda representando a su partido. "Siempre hemos sido priistas pero vamos a ver en esta ocasión, yo quisiera que fuera por mi partido, pero a veces no se pueden dar las cosas...Si se da, qué bueno, a veces no lo toman en cuenta a uno, con su trayectoria yo sigo invicta, donde yo aparezco en las boletas, ojalá el partido no se equivoque".