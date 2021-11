Balean autobús de La Adictiva Banda San José

Un grupo de hombres armados, atacó la madrugada de ayer el autobús en el que comúnmente viajan los miembros de la Adictiva Banda San José.

La famosa agrupación fue emboscada por la caseta llamada El Dorado, en el municipio de Atlacomulco, Estado de México. No hay lesionados ni muertos.

De acuerdo con el diario El Universal, los hechos se suscitaron luego de que circularan varias mantas en Metepec en la que se hacían amenazas a los responsables de la feria de San Isidro y los artistas que se presentarían en ella; sin embargo, los integrantes de la banda refieren que no recibieron amenazas directas.

De acuerdo con información de fuentes locales, los hechos ocurrieron a las 5:35 de la mañana tras haberse presentado en un concierto en la feria de San Isidro, en el municipio de Metepec.

El reporte señala que en el kilómetro 54 de la carretera Toluca Atlacomulco fue el punto donde ocurrieron los hechos, al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional para brindar auxilio a los integrantes de la banda y su equipo de trabajo, entre los que no se registraron lesionados ni fallecidos.

El representante del grupo Alexis Quiñones, informo que mientras circulaban por la carretera un vehículo tipo Jetta color rojo intento rebasar los y en la maniobra comenzó el rafagueo en contra de la unidad en la que viajaban los integrantes del grupo musical.

De acuerdo con los datos de la Guardia Nacional, la unidad únicamente reflejó impactos en la llanta trasera y 5 detonaciones en un costado del lado del conductor. Lee más: Pancho Barraza cancela show en Metepec por amenazas; caen 2 por poner mantas Por su parte el conductor Luis Antonio Ibarra índico qué pasando la caseta rumbo al municipio de Almoloya de Juárez, en dirección a Ixtlahuaca el automóvil particular tipo Jetta continuó realizando detonaciones. A las 6:50 de la mañana autoridades estatales apoyaron a los integrantes de la banda y los trasladaron sobre la autopista Atlacomulco - Temascalcingo, dejándolos en los límites con el Estado de Michoacán. Hasta el momento autoridades de la secretaría de seguridad del Estado de México no han fijado una postura en torno a estos hechos y no han señalado si desplegarán algún operativo extraordinario para reforzar la vigilancia en Metepec y en zonas aledañas.