La cantante lagunera Jatziri Muramay conquista con su dulce voz

La cantante lagunera, Jatziri Muramay, volvió a sorprender al público local y de todos lados.

Jatiziri formó parte del programa El Sonidero Lagunero que se presenta cada viernes a las 5:00 de la tarde en todas nuestras redes sociales.

A la artista le tocó presentarse hoy. Además de cantar temas inéditos como Loco, platicó cómo se inició en los escenarios y reveló algunos de sus sueños.

Muy contenta, la artista comentó que desde niña comenzó a cantar.

“En ese tiempo me sentía Yuri, solo me faltaba el cabello rubio. Me subía a la azotea de mi casa a cantar, pero no quería que me oyeran porque me daba vergüenza".

“A los 12 años entré a una rondalla y fue cuando empecé a foguearme y a darme cuenta que sí tenía talento. En la rondalla me sentía segura gracias a mis entonces compañeros”.

Jatziri comentó que posteriormente, la primera vez que cantó sola de manera profesional fue en un concurso de la UAL.

“Me moría de los nervios, pero ya año con año fueron disminuyendo; aunque no crean, todavía me dan”, confesó.

A la par de la música, la artista estudió inglés, por lo que desde muy joven compagina la música con actividades relacionadas con dicho lenguaje.

En la charla con El Sonidero Lagunero, Jatziri expresó que además de cantar covers, entona temas originales.

Por otro lado, la intérprete compartió que uno de sus sueños es que el talento local suene en todo México.

Más de Jatziri

Talento local

Comenzó a cantar desde niña.

Estudió con la maestra Alicia Pons.

Es una artista soñadora y romántica.

Ha ganado varios premios gracias a la música.