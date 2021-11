El 'Canelo' buscará hacer historia

Saúl “Canelo” Álvarez buscará hacer historia cuando hoy por la noche se enfrente en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, a Caleb Plant, en un choque unificatorio por el campeonato mundial indiscutible de las 168 libras.

Al “Canelo” solo le falta el título de la Federación Internacional de Boxeo que posee Plant para convertirse en el sexto peleador en la historia que tenga los campeonatos de las cuatro organizaciones más importantes del boxeo; ningún mexicano lo ha conseguido, así como tampoco nadie en la categoría de los supermedianos.

“Solo cinco boxeadores masculinos en la historia del boxeo han logrado convertirse en campeones indiscutibles. Quiero ser el sexto. Eso es lo único que tengo en mente y hacer historia”, mencionó Álvarez en días previos al combate.

“Mis emociones están bajo control, aunque esté motivado al máximo de convertirme en campeón indiscutible y de hacer historia. Eso es lo que yo quiero. Pero puedo mantener la calma, porque esto es lo que hago siempre”, recalcó el tapatío.

FAVORITO

“Canelo” es ampliamente favorito para llevarse la victoria, aunque enfrenta a un rival invicto que tiene marca de 21-0 con 12 nocauts y que llega motivado a la pelea.

Plant acepta que llega como víctima, pero no es un papel que le desagrade al pugilista estadounidense de 29 años de edad.

“Ha sido así como tres veces en mi carrera, pero me gusta esa posición (no ser favorito), pues me motiva mucho, salir y demostrar quién soy. De camino a esta pelea, ‘Canelo’ dijo que los mexicanos no se andan por las ramas, pero nosotros tampoco”, sentenció.

Pese a ser considerado como el mejor boxeador libra por libra por varios expertos, ganar innumerables campeonatos y bolsas millonarias, Álvarez no ha perdido la concentración, algo que ha pasado con algunos pugilistas mexicanos que no pueden lidiar con la fama.

“Aún más difícil que llegar a la cima es permanecer allí. Por eso trato de mejorar todos los días. Eso es lo que he estado tratando de hacer desde mi primera pelea hasta ahora”, dijo Álvarez.

“Yo siempre me entreno esforzándome al 100% y acorde al estilo de mi rival de turno. A mí me gusta la idea de que Caleb llegue convencido de que él ganará esta pelea. Eso hará que esta pelea sea todavía más emocionante para la afición”.

PESAJE

Ayer se llevó a cabo el pesaje oficial para el combate y ambos peleadores no tuvieron problemas para superar la romana.

Plant fue el primero en subir a la báscula y marcó 167 libras, una por debajo del límite, mientras que “Canelo”, quien llegó vestido en color oro y recibió una gran bienvenida por el publicó que asistió al evento, marcó 168 libras, dejando todo listo para el combate pactado a 12 asaltos.

Debido a que hace poco más de un mes llegaron a las manos en una conferencia de prensa, ayer estuvieron alejados en el cara a cara, pero de todos modos, según Álvarez, Plant le “mentó la madre como diez veces”, por lo que le respondió con la misma moneda y aseguró que saldría a buscar el nocaut desde el primer asalto, aunque de una manera inteligente.