Analizarán instalación de comercios en Iglesia de Guadalupe

Será el próximo 10 de noviembre cuando autoridades en Torreón se reúnan con comerciantes ambulantes que buscan instalarse en las inmediaciones de la Iglesia de Guadalupe, esto en el marco de las próximas peregrinaciones que iniciarán este mismo mes de noviembre.

Así lo detallaron los propios vendedores ayer por la mañana; por segundo día consecutivo se reunieron con el jefe de Plazas y Mercados en el municipio, Luis Mendoza, ante quien explicaron sus inquietudes y sus preocupaciones, esto de cara a su posible incorporación a los festejos guadalupanos.

"Ellos como autoridad nos están proponiendo dividirnos, movernos de nuestros lugares originales para no que no se junte la gente afuera de la iglesia, sí nos preocupa un poco por las ventas, obviamente no va a ser lo mismo y pues mientras más lejos nos pongan, pues menos vamos a vender, lo que nosotros pedimos es que nos den la oportunidad de estar juntos, de que las personas nos vean lo más que se pueda y que vayan a comprarnos… Si nos mueven para la Morelos o más allá pues estaríamos afectados, hay que esperar lo que nos digan", señaló uno de los comerciantes que acudió al encuentro de ayer.

Otro de los vendedores indicó que una de las alternativas que se les ha presentado es la reubicación total hacia la calle Juan Antonio de la Fuente, desde la avenida Morelos hasta la Juárez, situación que no ha sido rechazada como tal, pero deberá de encontrar consenso entre los comerciantes y de forma que no se privilegien las ventas de solamente unos cuantos.

Por su parte, la oficina de Plazas y Mercados de Torreón mantiene las negociaciones con los comerciantes, la autoridad presentará este mismo fin de semana las propuestas y alternativas ante Mesa Operativa del Subcomité de Salud, en todos los casos serán tomados en cuenta condiciones para evitar aglomeraciones, que de parte de los comerciantes existan dispensadores de gel antibacterial, uso de cubrebocas y un manejo adecuado de los alimentos.

En total son 115 puestos que tradicionalmente se colocan en las afueras de la Iglesia de Guadalupe, especialmente sobre la avenida Juárez y a forma de una kermés con presencia incluso de juegos mecánicos.

Serán las propias autoridades las que definan si habrán de permitirse instalaciones en el total de los casos, o bien, si habrá alguna modificación respecto a las cantidades o formas de instalarse.