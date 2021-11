Denuncia empresario detención injustificada

"Hay que hay de dos; o paga los 8 mil pesos o lo consignamos (al Ministerio Público)" así le dijeron en la Dirección de Seguridad Pública de Matamoros a un empresario de San Pedro, quien manejaba una camioneta cargada con nuez y fue interceptado por una patrulla en la que iban dos elementos, en la carretera Torreón-San Pedro, pasando el Cuije.

Luego de varias horas detenido y que accedió a pagar la cantidad solicitada, se le permitió acudir a un cajero automático, sin acompañamiento por lo que el afectado aprovechó y ya no regresó, dejó la camioneta, cargada y sus pertenencias personales, ya que dijo esta en condiciones de comprobar que el producto que transportaba no es robado y anticipó que acudiría a la Fiscalía del Estado para poner su denuncia, por el proceder de los policías, el cual calificó como una extorsión.

El hombre que pidió el anonimato, comenta que el jueves alrededor de las 19:30 circulaba por la carretera federal y en punto ya indicado los uniformados le marcaron el alto, para realizarle una "revisión de rutina" y al identificarse y especificarles que no tenía la guía (permiso) para el traslado del producto, que otorga el municipio ya que se dedica a la comercialización a gran escala, le dijo que tenía una carta porte, entre otros documentos que avalan su actividad.

La molestia de los agentes que derivó en su detención fue que, al mostrarles los documentos sacó su celular para grabarlos mientras los revisaban, pues consideró que procedían arbitrariamente, por lo que uno de los agentes le entregó los documentos al tiempo que le arrebató el teléfono , lo esposaron y subieron a la unidad, en tanto que el otro elemento manejó su camioneta y se dirigieron hacía el edificio de la corporación en la ciudad de Matamoros.

"Me subieron y me dijeron vas a la base y yo le dije al policía que pidiera una grúa para que se llevaran la camioneta que estaba cargada y me dijo que no, se subió y el se la llevó y a mi me subieron en la patrulla, pero con la música a todo volumen y antes de llegar nos para otra patrulla en donde venían otros dos y me vuelven a preguntar lo mismo y yo me identifiqué en todo momento, no me resistí, pero no sé que se dijeron en claves y luego les dijeron a los otros que le dieran para allá".

El afectado manifestó que en ningún momento se le especificó la razón de su detención, pues reiteró que, tenía como comprobar que la tonelada de nuez que llevaba no era robada. Previo a ingresarlo a las celdas se le recogieron sus pertenencias y después de más de una hora, se le permitió llamar a algún familiar, pero una persona a quien nombraban "licenciada", le dijo que eran los 8 mil pesos de multa o se turnaría el Ministerio Público donde le saldría más caro.

"Yo les dije que me dieran chanza de ir a sacar el dinero, hasta les pedí que si querían me acompañaran por que yo no conozco allá, pero ellos me dijeron donde estaba el cajero y que podía ir solo y ahí fue donde aproveche y ya no regresé, me vine a San Pedro como pude y ahorita voy a ir para que me regresen mi camioneta y mi celular y voy a poner la denuncia "

Incluso el hombre menciona que en la celdas había dos traileros y uno contó que lo detuvieron por estar mal estacionado, pues se detuvo en una tienda de conveniencia y al otro lo encarcelaron por hacer de sus necesidades en vía pública, pero a cada uno les exigían 10 mil pesos de multa, que sumados a los 8 mil que a él le pedían en un ratito "hicieron su agosto", además dijo al tratarse de carretera federal no tendrían por que detener a los automovilistas, pues le corresponde a la Guardia Nacional que se encarga de la vigilancia carretera.