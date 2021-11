'Cierre fronterizo trajo beneficios a Coahuila'

La apertura de la frontera con Estados Unidos a partir del 8 de noviembre es una "gran noticia" ya que fortalecerá la economía del estado de Coahuila, aunque el cierre también favoreció el comercio local, comentó el presidente el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP) José Luis Hotema de Santiago, quien agregó que también favorecerá el tema de la vacunación contra el COVID-19, sobre todo en el sector que aún está indeciso en hacerlo.

"Es una gran noticia que se había dado. Por ahí habían salido notas que iba a pasar hasta el próximo año pero no fue así, pues este lunes inicia la apertura de los puentes internacionales. Yo creo que fortalece también la economía de las fronteras del lado de Coahuila pero este cierre también fortaleció a la economía de Piedras Negras y Acuña, porque toda la gente de Estados Unidos, de Del Río y de Eagle Pass pasaban a hacer sus compras y a consumir... creo que benefició", aseguró.

Hotema de Santiago consideró que en la pandemia no todo ha sido malo, ya que dejó el aprender a trabajar en conjunto. "Aprendimos de que en México en la parte de las fronteras tenemos mucho potencial y yo creo que esto también va abrir el comercio... otro tipo de comercio que se había detenido".

Dijo que el cierre de las fronteras con Estados Unidos no afectó las exportaciones, pues éstas continuaron con normalidad.

"El tema empresarial no se ha detenido, pero sí ya se podrá el tema de las capacitaciones... a donde mandamos a nuestra gente a San Antonio, Dallas, a Houston y otra parte de Estados Unidos, favorece".

Dijo que también la apertura de las frontera obligará a todo aquel que desee cruzar hacia "el otro lado" a vacunarse contra el COVID-19.

En ese sentido comentó también que están gestionando ante la Secretaría de Bienestar que los maestros de Coahuila se puedan vacunar con otro biológico, ya que fueron atendidos con la dosis Cansino, por lo que les es imposible pasar a Estados Unidos, incluso a la Unión Europea. "Estamos ayudando a hacer gestiones para que les aplique otra vacuna".

Por otra parte, en el estado de Durango los maestros también fueron atendidos con Cansino y se les pidió no "experimentar" con la mezcla de biológicos, pero consideró que ya ha pasado tiempo suficiente para aplicarse otra marca.

"Ya pasó tiempo suficiente… hablamos que algunas vacunas se pueden aplicar después de tres o cuatro meses, ya tienen más de seis meses para un cambio de vacuna... no soy doctor y no quisiera tampoco arriesgarme a afirmarlo, pero hay estudios que no ven problemática y fortalecemos la inmunización a la gente. Algunos ya lo han hecho y no hemos visto que haya pasado a mayores".