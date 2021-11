Por concluir, trámite de doble nacionalidad

Este 15 de noviembre es la fecha límite para que las personas interesadas en realizar su trámite de acreditación de doble nacional lo hagan ante el Instituto de Atención y Protección al Migrante y sus Familias en el estado de Durango, el cual no tiene costo y solo podrá tramitarse en 38 estados de la Unión Americana.

Luis Ernesto García Barrón, director general del Instituto, informó que dicho trámite da certeza jurídica para los hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos, tanto los que residen en la entidad como aquellos que se encuentran en aquel país.

"Este documento de la doble nacionalidad les da esa certeza para acreditarse como mexicanos; tenemos 29 enlaces municipales en los 39 municipios, por ejemplo en Gómez Palacio, en la presidencia municipal, tenemos a Tania Palma", informó.

Lo único que deberán presentar es el acta de nacimiento de su hijo en su forma larga, donde especifica el nombre del ciudadano, dónde nació y sobre todo el nombre de los padres.

Aclaró que en 12 estados no se puede solicitar la verificación electrónica para dicho trámite como lo es Texas, Utah, West Virginia, Alabama, Florida, Maryland, Minnesota, Michigan, Montana, New Jersey, New York, South Carolina, State Department y Vermont.

Con dicho documento además podrán contar con su Clave Única de Registro de Población (CURP), con la que podrán continuar con sus estudios en el país "y lograr hacer trámites necesarios con los cuales se necesita tener esa certeza jurídica y también para los mexicanos residentes en el extranjero que tienen hijos y que tienen propiedades", explicó el funcionario.

Dijo que actualmente en Estados Unidos habitan más de 1 millón de duranguenses, principalmente en California, Cansas, Ilinois, y Colorado, entre otros.

Al momento se ha registrado buena respuesta por parte de familias migrantes, con la verificación de cerca de 2 mil actas, únicamente en el estado de Ilinois.

Trámite

A detalle: *La fecha límite es este 15 de noviembre. *El trámite en Gómez Palacio se realiza en la presidencia municipal. *Hasta el momento, en el estado se han verificado cerca de dos mil actas. *El trámite no tiene costo alguno.