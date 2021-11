No se negó atención a menor: Seguro Social

La Oficina de Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila lamentó la defunción de Lían, el niño de 2 años que perdió la vida tras una herida axilar.

La institución asegura que no se le negó la atención médica al menor y descartó que algún trabajador del Hospital General de Zona (HGZ) número 16 hubiera solicitado a la familia la cantidad de 75 mil pesos, ya que no forma parte del protocolo institucional para atender las emergencias médicas.

Mediante un comunicado, el IMSS informó que el pequeño arribó a dicha clínica alrededor de las 20:00 horas del martes 2 de noviembre, procedente de otros hospitales.

A su ingreso se tramitó sangre para realizar una transfusión, se le tomó una radiografía y se solicitó interconsulta en el servicio de Cirugía Pediátrica.

El Seguro Social dio a conocer que personal del servicio de Urgencias expuso a la madre de familia que el menor requería cirugía vascular y que el HGZ número 16 no cuenta con esa especialidad.

"Durante la explicación, el médico de traslado interrumpió e informó que el niño fue aceptado en otro nosocomio, razón por la que decidieron llevarlo a dicho centro médico", detallan en el comunicado.

El jueves pasado, la madre del niño, Saira Berenice, dijo que navegó por casi cinco horas a bordo de una ambulancia buscando en por lo menos tres hospitales de Torreón una cirugía de urgencia para su hijo y en todos se la negaron.

Aseguró que le condicionaron salvar la vida del niño por 10 mil y 75 mil pesos, dinero que no tenía, pues su familia es de bajos recursos económicos. Además, Antonio, el padre del menor, no tenía un trabajo estable y, por si fuera poco, hace dos semanas la joven había pedido dinero prestado para colaborar en la sepultura de su padre, que murió víctima de insuficiencia cardiaca.

Alrededor de las 17:30 horas del 2 de noviembre, un ruido estruendoso alertó a Saira al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Villas San Agustín. Presurosa llegó hasta la recámara donde Lían jugaba con su hermano Toñito, de cuatro años, y donde ocurrió un fatal accidente.

El llanto no cesaba y el niño estaba empapado en sangre después de que se le encajó el vidrio de un ropero en la axila. Lo llevó a la Cruz Roja, el Hospital Universitario, el Hospital Infantil y el HGZ número 16 y después de un viacrucis para que lo atendieran, finalmente el menor falleció. Según reportes oficiales, se reportó su deceso debido a un shock hipovolémico que resultó en un paro.

En uno de los peores momentos de su vida y con la voz entrecortada, Saira acusó una supuesta negligencia médica institucional.

"Las personas que no quisieron recibir al niño no tienen corazón, lo que pasó con el niño fue una negligencia médica, al niño no se le brindó atención por falta de recursos, no es justo que siendo un bebé, un ser humano, haya pasado esto".

Saira duró horas navegando en la ambulancia; fue un calvario. El niño se desangró; cuando llegó por última vez al Infantil ya traía el seis por ciento de la cantidad de sangre que debe traer. Al niño en la ambulancia le dio muerte cerebral", aseguraron familiares.

Le dan su último adiós

Despiden al pequeño Lían: *Los restos de Lían se velaron antier en un domicilio particular de la colonia Francisco Villa de Torreón. *La sepultura se realizó en el Panteón del ejido San Antonio de los Bravos. El cuerpo del niño descansaba en un féretro de color blanco y también fue recibido en la Parroquia de San Marcos. *Había globos blancos y plateados y en ellos una figura de un ángel y una frase que decía "Te amo, Lían". Durante la ceremonia de cuerpo presente el sacerdote expresó: "dichoso Lían, que ya está con Dios".