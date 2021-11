Taylor Swift dirige cortometraje de su tema All Too Well ¿dedicado a su ex Jake Gyllenhaal?

No cabe duda de que Taylor Swift es una de las cantantes más exitosas, ha pasado por diferentes géneros musicales, desde el country, al pop, el dance y hasta el indie. Sin embargo, más allá de sus logros como artista, durante mucho tiempo su vida personal fue portada de los tabloides, cada uno de sus noviazgos se convertía en tema del que hablar.

Sí bien, su vida personal no tendría porque ser relevante en su carrera, entre la prensa y sus propios fans, siempre ha existido la tendencia de averiguar a quien de sus exparejas dedicó determinados temas musicales, tal es el caso de Jake Gyllenhaal, a quien los seguidores de Taylor han vuelto tendencia en los últimos meses luego de que se anunció el relanzamiento del álbum "Red" de Swift, del que los "Swifties" aseguran hay varios temas dedicados al actor protagonista de "Secreto en la montaña".

Aunque su relación duró solamente un mes y fue hace diez años, la historia quedó plasmada en el álbum de Swift, que es uno de los más exitosos de su carrera, lanzado en 2012 hasta 2014 había logrado vender más de 8 millones de copias y colocó en las listas de popularidad temas como: "I Knew You Were Trouble", "We Are Never Ever Getting Back Together" y "22".

La canción "All Too Well", aunque nunca ha sido confirmado por la cantante, tiene una letra bastante directa, en la que todas las señales apuntan al romance que tuvo con el actor, ya que los relatos coinciden con los viajes que hicieron, además de mencionar de manera indirecta a la actriz Maggie Jake Gyllenhaal, hermana de Jake. Además de la bufanda roja que se menciona, la que supuestamente Jake "le robó" a Swift.

Luego de que Taylor Swift anunció el la regrabación de sus álbumes, luego de que sus masters fueron adquiridos por Scooter Braun, el primer fue "Fearless" y ahora le toca a "Red", para promocionarlo Swift lanzará un cortometraje que acompañará a "All Too Well" en una versión de diez minutos de duración, en donde los protagonistas serán Sadie Sink de Stranger Thing y el actor Dylan O' Brian de Maze Runner, según se anunció en Good Morning America.

Tanto el álbum "Red (Taylor's Version) y el video de "All Too Well" estarán disponibles a partir del 12 de noviembre.

Así han reaccionado los fans en redes:

Jake gyllenhaal el 12 de noviembre pic.twitter.com/xEWr3Crx7s — Ariel (@sebast04_) November 5, 2021