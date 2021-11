Partiendo de las habilidades culinarias que adquirió desde su infancia y alentado por su esposa Lidia, Pedro Aldana decidió comercializar recetas caseras de su mamá y nuevas creaciones de salsas artesanales.

Como muchas ideas de negocio que surgieron durante la pandemia, Salsas Artesanales Aldana encontró un lugar gracias a la variedad de sus sabores: Mango con Chiltepin, Macha, Morita, Tamarindo con Morita y Jamaica, por mencionar algunos de ellos.

“Me acuerdo que mi esposa pensaba que yo no sabía cocinar, porque como yo había estado mucho tiempo en Estados Unidos, cuando llegué no me metí a la cocina y mi esposa era la que cocinaba y un día me preguntó que si hacíamos salsas y le dije que sí, empecé a hacer las mezclas, primero yo y luego ella y poco a poco nos fuimos dando a conocer y fue como se ha ido dando el éxito”, cuenta Pedro.

La salsa favorita de este poblano es la de chiltepín, por el sabor peculiar que tiene y le añade a cualquier comida.

“Todos los chiles tienen un sabor específico, pero el chiltepín es un chile muy chiquito, pero cuando lo tuestas y lo mueles sale un sabor exquisito y a la hora de cocinar le da un sabor a la salsa mucho más que otros chiles. Siempre me ha apasionado experimentar con los chiles, con todos, me gusta olerlos, hacer salsas nuevas”, dice Aldana, quien también nos da un tip para hacer esta salsa.

“Para hacer la Salsa Chiltepin lo primordial es que tuesten el chile a leña, que se humee un poquito. Si el chiltepín no lo tuestas, no sale su sabor real. Yo recomiendo que lo pongan a la leña dos minutos nada más porque si lo dejas más, se quema”.

Ingredientes:

Chile chiltepín

Aceite

Cacahuate

Pepita

Ajonjolí

Tuesta el chile chiltepín en lecha y por cad litro de aceite pon medio kilo de chiltepín. Después muele medio kilo de cacahuate, 250 gramos de pepita y 300 gramos de ajonjolí.