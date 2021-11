Kim Kardashian vuelve a salir con Pete Davidson y Kanye West asegura que todavía es su esposa

La estrella del "reality" Kim Kardashian fue captada nuevamente saliendo junto al comediante Pete Davidson, en medio de especulaciones de un romance.

Según información de E! News, las dos estrellas se reunieron por segunda noche en la ciudad de Nueva York. De acuerdo al reporte, Kim y Pete se juntaron para cenar el miércoles 3 de noviembre en Zero Bond, la Kardashian "se fue sola", mientras que Davidson "se escapó" del club privado.

Según la fuente, los dos llegaron por separado junto a un grupo de amigos y se fueron también por separado.

Cabe mencionar que Kim y Pete ya habían sido vistos un día antes cenando en Campania, un restaurante de Staten Island, en donde creció Davidson.

Por otro lado TMZ señaló que a pesar de las especulaciones que señalan que podría tratarse de contenido para el nuevo programa de las Kardashians para Hulu, señalaron que no había cámaras presentes en el lugar.

Pero ¿Qué ha dicho Kim Kardashian?

Una fuente cercana a Kim, le dijo a E! News que por ahora la "influencer" no tiene planeado salir con nadie en este momento, aunque se está divirtiendo pasando el rato con Pete, esto debido a que lo considera "un tipo relajado y casual, y eso le gusta".

La famosa socialité habló con ironía en el programa "Saturday Night Live" sobre varios aspectos controversiales de su vida, como su video porno, sus hermanas y su divorcio con Kanye.

"Me casé con el mejor rapero de todos los tiempos, además es el hombre negro más rico en Estados Unidos, talentoso, realmente un genio que me dio cuatro hijos increíbles. Así que, cuando me divorcié, deben saber que fue por un único motivo: su personalidad", dijo.

Kanye West asegura que todavía es su esposa

El rapero y empresario Kanye West es un personaje controversial, recientemente apareció con las cejas rapadas, pero lo que llamó la atención es una revelación que hizo de su relación con Kim Kardashian, madre de sus hijos, y con quien se había anunciado en febrero que su matrimonio había terminado, sin embargo, el intérprete de "All Of the Lights" no piensa lo mismo.

El artista dijo en un reciente episodio del podcast "Drink Champs" de Revolt TV que Kim K sigue siendo su esposa.

"Mi esposa, porque sigue siendo mi esposa, no es ningún papeleo", aseguró.

"SNL hizo que mi esposa dijera 'Me divorcié' de él' porque solo querían quitar esa barra, y ni siquiera he visto los períodiscos.

" Ni siquiera estamos divorciados. Eso no es una broma para mí. Mis hijos quieren que sus padres permanezcan juntos. Quiero que estemos juntos", señaló.

La relación con Kim Kardashian parece ser buena, ya que recientemente, la empresaria apoyó a Kanye durante el lanzamiento de su álbum "DONDA".

"Pero si miras a los medios, eso no es lo que promueven. Eso no es lo que quieren. Quieren que sea una nueva boda, un nuevo episodio, un nuevo programa de televisión. Luego tienen gente alrededor y mi esposa aquí ya sabes, este publicista que está a su lado, no me jodo con ella".