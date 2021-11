“La vida personal y profesional no deberían ser opuestas en las mujeres”

Para Arleth Leal Meltich no es aceptable un “no” si se trata de seguir sus sueños. A los 20 años que se graduó de la universidad, y ante la negativa de algunas empresas para conseguir trabajo, fundó su propia compañía de reclutamiento de capital humano.

Esta persistencia no sólo le ha servido para ser considerada una mujer poderosa, también le ha servido para ayudar y motivar a otras mujeres con talento que, al igual que ella, quieren destacar en el ámbito profesional sin dejar de lado sus deseos de ser madre y también pareja.

¿Qué significa para ti ser considerada una de las 100 mujeres empresarias más poderosas de México por segundo año consecutivo?

Es un honor, es un lugar en el que no imaginé estar. Es esa palmadita que necesitas en la espalda y que te dice que has hecho las cosas bien, a pesar de que no ha sido un camino fácil.

También representa una gran responsabilidad y un compromiso, ya que muchas personas te ven y esperan que aportes algo y es justo el lugar donde tienes la oportunidad de inspirar, de poder transmitir tu experiencia y aprendizaje y que llegue a muchas mujeres.

¿Tú te sientes una mujer poderosa?

Sí, porque hoy tenemos un lugar que todas nos hemos ganado en el camino diario por la igualdad.

Considero que al tener este lugar privilegiado, hoy las mujeres que somos empresarias, ejecutivas o sobresalientes en algún ámbito, estamos en deuda con aquellas mujeres que han luchado a través de los años para que hoy tengamos estos espacios; y entonces nuestro deber es también el contribuir y luchar por los derechos de muchas otras mujeres que ni siquiera saben que los tienen.

¿Cómo fue que tan joven, a los 20 años, inicias tu primera empresa?

Terminé mi carrera profesional muy jóven, justo a los 20 años. En ese momento yo soñaba en trabajar en un banco por donde pasaba todos los días cuando iba a la Ibero de Torreón y cuando terminé la carrera se abrió un puesto de lo que estudié justo en ese banco y fui a pedir el puesto, pero no me lo dieron.

Y luego apliqué en otras empresas para varios puestos, pero nadie me daba trabajo, por lo que decidí autoemplearme. ¡No podía esperar sentada a que alguien me diera la oportunidad! Y fundé una empresa justo de lo que estudié, de Recursos Humanos y con mucho esfuerzo y una pasión enorme logré levantarla después de algunos años.

¿Hacia a dónde van dirigidos tus esfuerzos?

Mis aspiraciones son ser una mujer y una profesionista integral y devolver a la sociedad algo de lo mucho que yo he recibido.

¿Por qué tu inclinación por el desarrollo humano?

Hoy México tiene una empresa más innovadora, consolidada y con capacidad de responder rápidamente a las necesidades internacionales. En ese sentido, el reto debería de estar encaminado al desarrollo de su talento humano en la estrategia de las empresas mexicanas.

Hoy estamos con la posibilidad de trabajar en nuevos mercados globales, ante nuevos entornos económicos. Por esto, las empresas deben de estar en constante cambio, ajustarse, renovarse, ser estratégicos; y en todo ello es fundamental que centren su visión en su capital más importante para el logro de los objetivos: El humano.

¿Crees que falta mucho para avanzar en la igualdad de género dentro del ámbito empresarial?

En este País y en algunos otros, el tema de las mujeres sigue siendo el principal, aunque ya parezca un argumento muy analizado y expuesto. La situación de la mujer en la inclusión laboral es un contenido en la agenda que aún no está resuelto. La promesa de la igualdad que nos hicieron hace algunos años, hoy no se ha vuelto una realidad. Hoy las decisiones en las grandes compañías para ocupar cargos directivos siguen siendo por cuestión de género.

El camino que debe seguir, y en el que debemos subirnos todos, es el de elegir al talento por sus competencias, sin importar que sean hombres o mujeres. Ya hemos demostrado que las mujeres tenemos la capacidad de dirigir empresas, e incluso países.

En el caso de México estamos en ese proceso, falta aún mucho por avanzar en temas de equidad, aún hay tanto que hacer, mucho que analizar y mucho que decir, todavía.

¿Qué crees que falta hacer a nivel personal y social para que las mujeres tengan más presencia en diferentes rubros de la sociedad?

Nuestro compromiso más grande es apoyar a otras mujeres: Porque a veces pareciera que el famoso techo de cristal ahora no lo ponen los hombres, lo generamos nosotras mismas. No siempre la mujer es la promotora de la misma mujer.

También es necesario que la mujer se convenza que la vida personal no es opuesta a la profesional: Las mujeres hoy no están alcanzando la cima de sus profesiones en ningún lugar del mundo. El 48% de las mexicanas han rechazado un ascenso por el impacto que pudiera tener en su vida personal. Las mujeres dejan sus mejores promedios, sus puestos en el trabajo para ser pareja de alguien o para ser madres, como si tuviera que contraponerse un tema con el otro. La carrera profesional no está peleada con la familia. Pero no es la realidad de muchas mujeres que aspiran a salir a trabajar y que no lo hacen por el temor de dejar a su familia y porque no pueden dejar de sentir culpa.

Cuando mi hijo era pequeño, en el colegio en donde estudiaba las mamás me discriminaban porque yo trabajaba y me decían que mi hijo iba a ser un niño problema porque yo estaba ocupada todo el día y no le ponía la atención necesaria. Hoy mi hijo tiene una invitación para participar en un programa internacional en la Universidad de Yale y de Standford por ser un estudiante talentoso. Entonces mujeres, no es así, cuento esta historia porque no por ser profesionistas necesariamente vamos a descuidar a nuestros hijos.

¿Qué crees que le falta escuchar a esas mujeres que quisieran emprender, tienen potencial, pero tienen dudas de hacerlo?

¡Que se avienten ya! Si esperan a que haya un momento adecuado tal vez nunca llegue. El momento de arriesgarse es ahora.

Entonces mujeres, recojan sus libros y sus plumas porque una mujer, un libro y una pluma pueden cambiar el mundo.

¿Qué mujeres te inspiran?

Malala Yousafzai y Mary Shelley

¿Tienes algún proyecto en puerta actualmente?

Sí, en pandemia junto con mi socio, visualizamos dos problemáticas: La primera es que muchas personas con gran capacidad se quedaron desempleadas y el otro problema en la educación, el gran reto que representó transformarla en esquema virtual. Por lo que desarrollamos una plataforma de Educación en Línea que se llama Tutorel.mx

El ADN de Tutorel es emplear a personas con diferentes habilidades, para que apoyen en la educación y capacitación a quienes requieran apoyo desde una tarea o un trabajo académico hasta para quien busque capacitarse en el ámbito profesional.

La misión de Tutorel.mx es promover un aprendizaje efectivo y conveniente, buscando cambiar la forma de enseñar y contribuir en mejorar la calidad de vida de las personas a través de la educación.

El objetivo de la plataforma es facilitar el aprendizaje con tutores certificados, que cuenten y acrediten altos conocimientos académicos. Su función es apoyar y asesorar al estudiante para que pueda aprender de manera efectiva, incentivándolo en su crecimiento profesional y como ser humano.

Hoy Tutorel le ha permitido a muchos hombres y mujeres autoemplearse como tutores y brinda la posibilidad de que toda persona pueda aprender o capacitarse a demanda con tan sólo una computadora e internet, con profesores de clase internacional.