Cañeros rescata el último en Culiacán

Con el brazo de Carlos Viera y el bate de Esteban "El Pony" Quiroz, los Cañeros de Los Mochis rescataron anoche el tercer juego de la serie en Culiacán, blanqueando 4-0 a los Tomateros.

Viera salió inspirado y no permitió carrera en 6 entradas de trabajo, tampoco regaló bases y solo le pudieron conectar 3 hits. De la ofensiva le respaldaron Esteban Quiroz con par de producidas y Amílcar Gómez, quien conectó 3 imparables en 4 turnos. Los Cañeros le dieron vida a la pizarra con 3 carreras en el quinto episodio; con un out y bases llenas, hubo un passed ball con el que Amílcar Gómez registró la primera carrera. Luego de caer el segundo out, vino Esteban Quiroz y conectó imparable impulsando a Jorge Rivera e Isaac Rodríguez.

En la sexta la ventaja verde aumentó a 4; Jorge Rivera bateó potente rola que pifió el primera base, anotando con ello JC Camacho.

Por Tomateros abrió el lagunero Manny Bañuelos, fue derrotado en 5 entradas en las que aceptó 3 carreras, le conectaron 6 hits, dio 1 base por bolas y ponchó a 6. Le siguieron Aldo Nuño, Jesús Adrián Castillo, Martín Herrera y Omar Sainz.

Por Cañeros ganó Carlos Viera con labor de 6 entradas en blanco, le conectaron 3 hits, no dio 0 bases y ponchó a 4. Le ayudaron Marcos Machado, Ulises López y salvó Daysbel Hernández.