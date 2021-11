Al-Sadd acepta que Xavi Hernández se vaya a dirigir al Barcelona

“Xavi es una parte importante de la historia del Al-Sadd y le deseamos éxito", dijo el equipo en un mensaje en redes sociales.

El excentrocampista español sustituirá a Ronald Koeman, quien fue despedido la semana pasada. Sergi Barjuan, que ha dirigido al equipo desde entonces, volverá a tomar las riendas del filial.

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X