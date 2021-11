Lewis Hamilton expresa su fascinación por la moda

"Me encanta la moda. Cuando estás en una semana de la moda, por ejemplo, estás rodeado de diferentes atuendos de vida, que hacen que te expreses de diferente forma. Me gusta el ambiente en el que soy capaz de expresarme por mí mismo y me encanta poder separarlo de la Fórmula 1", declaró el piloto de Mercedes recientemente para el portal Soy Motor en octubre pasado.

Sí, el británico es un apasionado de las tendencias y se atreve a vestir prendas que muchos no podrían ni pensar. Su gusto es tanto que el siete veces campeón de la máxima categoría tiene una propia línea, TOMMYXLEWIS, la cual lanzó con Tommy Hilfiger. Su más reciente aparición en la Gala MET causó división, y aunque muchos apenas comienzan a conocer esta faceta del piloto, lo cierto es que tiene años polemizando con sus looks.