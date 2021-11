Emprendedor lagunero Ramsés Alcántara diversifica su negocio

Ramsés Alcántara Pacheco es un emprendedor de 27 años que estudió Mercadotecnia, pero su gusto por la moda le llevó a elaborar sombreros originales y únicos, en colores vivos, que pueden ser utilizados tanto por hombres como por mujeres.

Como en el hogar de Ramsés eran cuatro hermanos, todos acudían a cortarse el cabello juntos y no encontraban en la zona una barbería que les agradara, pues muchas veces no se respetan los horarios de apertura y cierre en este tipo de negocios. Abrieron The Barbers hace siete meses en una plaza comercial de Viñedos, pero con el plus de que, además del corte de pelo y barba, también es bolería y showroom.

"Tenemos la primera barbería en Torreón que tiene lustrado de calzado, y el showroom, donde apoyamos a otras marcas locales para que vengan a vender aquí sus productos, de hecho tenemos varias marcas, abarcamos todo el servicio para los hombres, que se corten el cabello, se boleen, se hagan un facial, se compren un sombrero, una crema, una pomada, una pulsera, quisimos englobar todo eso", comentó.

La mayoría de las marcas que se muestran aquí son de otros emprendedores a quienes se apoya, y la propia de Ramsés, Cuerno Blanco, que es de sombreros personalizados elaborados por él.

"De los sombreros, surgió porque siempre había querido uno, nunca había podido comprar uno, se me hacían demasiado caros, y en Torreón no encontraba un lugar donde pudiera comprar un sombrero padre, con diseño único y que me gustara lo suficiente, entonces me decidí por hacerlo, así nació la idea de Cuerno Blanco", expresó.

Los sombreros son de lana y gamusa, pero trabaja ya en colecciones que sean de otro tipo de materiales, de palma y más ligeros, para el verano. La marca tiene poco tiempo pero ha tenido muy buena respuesta de los clientes.

"Torreón es muy novedoso, pero tenemos a Parras cerca, las vinícolas están de moda, entonces la gente, cada que va, se lleva su sombrerito", dijo. Otro mercado en el que ha tenido mucha aceptación es en los conciertos, a donde también lleva una muestra de sus diseños para comercializar. Aunque el único punto de venta actualmente es en la barbería, la información está disponible en sus redes sociales de TheBarbersMx y CuernoBlanco.

Los principales clientes en la barbería son hombres y en los sombreros, tanto hombres como mujeres, sin embargo, ellos optan por diseños muy sencillos y con pocos elementos, mientras que ellas sí aprovechan los colores y llamativos adornos que Ramsés les agrega, como son cadenas, plumas, dijes, etc.

"Poco a poco vamos rompiendo con esos paradigmas, de que piensen que un sombrero con una cadena es de mujer, ya la moda está muy mixta, los sombreros son una marca 100 por ciento unisex, te puedes poner un rosa, un negro, todos los diseños son únicos y diferentes, son de muy buena calidad", expuso.

Ramsés consideró que su negocio se ha posicionado en el gusto de los clientes debido a que se cuenta con un buen equipo de trabajadores y prevalece el respeto entre ellos. El emprendedor aconsejó a los jóvenes que están pensando en abrir su propio negocio que se arriesguen y lo intenten.

"Que se arriesguen, que si les gusta algo, lo hagan, cuando tienes definido lo que quieres hacer, lo puedes lograr, si le echas ganas y eres constante en tu negocio, te va a ir bien", dijo.