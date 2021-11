Lagunero Mario Mora toreará en Maracay, Venezuela

El matador de toros lagunero, Mario Mora, volverá a vestirse de corto y a plantarse frente a la cara de un toro bravo el próximo sábado 13 de noviembre, cuando actuará en un festival taurino internacional, bajo un novedoso y atractivo escenario.

CARTEL INTERNACIONAL

De visita en el estudio de Siglo TV, Mario Mora participó en la emisión de META a fondo que se transmite en vivo todos los jueves al mediodía, a través de las plataformas digitales de El Siglo de Torreón. El diestro que tomó la alternativa en el año 2005, se aventurará a un largo viaje para lograr eso que le da la vida: torear, luego de ser acartelado en un festival taurino que se realizará en Maracay, Venezuela, país en el que Mora Ruvalcaba ya se ha ganado su renombre y es por ello que nuevamente recibió la oportunidad de lidiar en ese país que tiene una nutrida afición a la "Fiesta Brava".

El espada lagunero alternará con el reconocido rejoneador venezolano, José Luis Rodríguez, quien es toda una sensación en su país y volverá a hipnotizar a los aficionados con sus espectaculares lances en un espectáculo que será redondeado por el grupo de Los Forcados Lusitanos. En cuanto a los toreros a pie, se presentará el local José Cariel "El Amarillo", además del colombiano Hernán Ruiz "El Gino" y el español Eduardo Gallo, a quien ya se le ha visto hacer temporada en México, donde logró presentarse en plazas de muy alta importancia.

Como representantes de México, estarán Mario Mora y Alfredo Ríos "El Conde", dos matadores que cuentan con mucha experiencia y que infortunadamente para ellos, no encuentran gran número de oportunidades de torear en su país, pero lejos de renunciar a sus sueños taurinos, se embarcan en la aventura de torear más allá de las fronteras. Todos lidiarán un lote de seis ejemplares de la ganadería venezolana de Campolargo, un hierro que causa bastante respeto entre los conocedores taurinos de su país.

ESCENARIO

"Los empresarios hicieron un cartel muy bonito, internacional, porque es la inauguración de una nueva plaza de toros, colocada en el hotel Marriot de la ciudad de Maracay, es el inicio de una temporada que pretenden dar y voy a buscar convencer a los empresarios y a la afición para todavía ganarme más oportunidades en ese país", describió Mora, quien es parte de este festejo cuyas actividades iniciarán a las 11:30 horas, ya que tendrán un espectáculo de tablao flamenco y por las condiciones del lugar, los asistentes podrán degustar comida y bebidas, antes, durante y después del festival taurino.

"Tengo dos años sin torear, pero siento las embestidas del último toro cerca de mi cuerpo y eso no me va a impedir salir a torear con sitio. Estuve en Venezuela en agosto de 2019, me cornó el toro pero hice un buen papel, la gente quería que me dieran una oreja que no me concedieron y ahora quizá esta es la consecuencia, el que me dieron otra oportunidad en ese país", agregó Mora, quien dice no explicarse el por qué le otorgan contratos para torear en otros países y no en su tierra.

2 AÑOS sin torear, llegarán a su fin para Mario Mora el próximo sábado 13.