Autoridades educativas investigan un presunto caso de discriminación en Durango

"La discriminación no tiene por qué darse y menos en el sector educativo", afirmó Rubén Calderón Lujan, secretario de Educación del Estado de Durango, quien no descarta aplicar sanciones si se comprueban las acusaciones de actos de discriminación contra niños indígenas en una escuela de la capital.

La tarde del miércoles Fundación Semilla, así como los padres de familia y directora del turno vespertino de la escuela 5 de Febrero, denunciaron presuntos actos de discriminación por parte de la directora de la misma escuela, pero del turno matutino en contra de 61 alumnos de pueblos originarios.

Señalaron que María Teresa Hernández Ibarra, la directora del turno matutino, les cierra el aula de medios (cómputo) y les prohíbe el uso del área deportiva a los alumnos del turno vespertino.

María de Jesús Esparza González, directora del Turno Vespertino de la escuela aseguró que la directora del turno matutino cierra con llave algunos espacios que antes compartían ambos turnos solo porque en la tarde son usados por alumnos indígenas.

Al respecto, Rubén Calderón Lujan, titular de la SEED, dijo que ya una comisión está analizando esta situación. No quiso ahondar sobre cuáles serían las sanciones en el caso de encontrar positiva la denuncia de discriminación,

"No me quiero adelantar, vamos a esperar el resultado de la investigación y si hubo culpable, ya veremos qué hacer, puede ser que hubiera algún error, por eso lo mejor es esperar", comentó el funcionario estatal y aclaró que en materia educativa se ha trabajado todos esto años en la inclusión por lo que no se permite cualquier tipo de discriminación y menos en materia educativa.