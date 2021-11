Madre del menor navega por cinco horas hasta que reciben a su hijo en un hospital

El pequeño Lían, de dos años de edad, ya está con Dios, pero su muerte pudo evitarse si hubiese recibido la atención médica oportuna, dijo consternada Saira Berenice, su madre.

La mujer "navegó" por casi cinco horas a bordo de una ambulancia buscando en por lo menos tres hospitales de la ciudad de Torreón una cirugía de urgencia para su hijo y en todos se la negaron.

Le condicionaron salvar la vida del niño por 10 mil y 75 mil pesos, dinero que no tenía pues su familia es de bajos recursos.

Además, Antonio, el padre del menor, no tiene un trabajo estable y por si fuera poco, hace dos semanas la joven pidió dinero prestado para colaborar en la sepultura de su padre, que murió víctima de insuficiencia cardiaca.

Fue un calvario

Alrededor de las 17:30 horas del pasado 2 de noviembre, un ruido estruendoso alertó a Saira al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Villas San Agustín.

Presurosa llegó hasta la recámara donde Lían jugaba con su hermano Toñito, de cuatro años, donde ocurrió el accidente.

El llanto no cesaba y el niño estaba empapado en sangre después de que se encajara el vidrio de un ropero en la axila. Ahí empezó el calvario. Saira tomó a su hijo y lo traslado de inmediato a las instalaciones de la Cruz Roja, donde le brindaron los primeros auxilios y supuestamente lograron estabilizarlo.

Como no contaban con el equipo para realizarle la cirugía al niño, lo trasladaron al Hospital Universitario, pero según la versión de Saira, "ahí me dijeron que no podían atender a mijo porque no eran especialistas en niños".

El Viacrucis de la joven madre continuó hasta el Hospital Infantil donde le pedían un depósito de 10 mil pesos para poder intervenir al menor.

"Yo les dije que no contaba con esa cantidad y me dijeron que me iban a dar otra opción, que me lo iban a trasladar a la clínica 16 (del Instituto Mexicano del Seguro Social) que ahí si me lo iban a aceptar, entonces firmé una hoja de que yo me hacía responsable de sacar a mi hijo de ahí".

Cayó la noche y Lían llegó al Hospital General de Zona (HGZ) número 16, donde tampoco lo quisieron atender pese a las súplicas y el llanto de la mujer.

En el IMSS le negaron la atención médica porque el niño no era derechohabiente. La única manera de poder ingresarlo era con 75 mil pesos, según les dijo el personal de Trabajo Social. La familia narró que el paramédico subió de nueva cuenta al niño a la ambulancia y regresaron al Hospital Infantil, donde finalmente lo aceptaron alrededor de las 22:00 horas. Según reportes oficiales, un par de horas después, se reportó su deceso debido a un shock hipovolémico que resultó en un paro cardiaco.

En uno de los peores momentos de su vida y con la voz entrecortada, Saira denunció una negligencia médica institucional.

Lían es recordado como un niño muy juguetón y querido por la cuadra.

FUNERAL

Velan al niño Lían

Funeral

Los restos de Lían fueron velados en un domicilio particular de la colonia Francisco Villa de Torreón y a las 17:00 horas serían sepultados en San Antonio de los Bravos.

14

DE MARZO

De 2021 cumpliría sus tres años; sus padres tenían pensado hacerle una gran fiesta.

NúMERO Fotos: La i

Tel.- 7166012