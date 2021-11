Piden cancelar a Chris Pratt en redes ¿Se burló de la salud de propio hijo con Anna Faris?

El nombre de Anna Faris se convirtió en tendencia en redes sociales, luego de que usuarios en Twitter le dieran su apoyo luego de que su exmarido, el actor Chris Pratt hizo una publicación polémica en redes sociales.

La actriz de 44 años, conocida por ser la protagonista de Scary Movie comenzó a salir con Pratt a principios del 2007, después de compartir créditos en la película "Take Me Home Tonight". En 2009 se casaron, pero en agosto de 2017 la relación llegó a su fin. Juntos tuvieron a su hijo de nueve años, Jack.

En la actualidad el protagonista de Guardianes de la Galaxia está casado con Katherine Schwarzenegger, y en la publicación que realizó en Instagram le demostró su amor, sin embargo, el mensaje fue tomado de mala manera por los seguidores de Faris, ya que consideran que se trató de una indirecta para Faris.

Pratt compartió una fotografía en la que se ve como a Katherine mirándolo con amor, acompañada del siguiente texto:

"Chicos. De verdad. ¡Miren como me ve! Quiero decir ¡Encuentra a alguien que te mire así! ¿¡Sabes!? Nos conocimos en la iglesia. Me ha dado una vida increíble, una hija hermosa y sana, mastica tan fuerte que a veces me pongo los auriculares para ahogarlo, ¡pero eso es amor! Ella me ayuda con todo. A cambio, periódicamente, abro un frasco de encurtidos. Ese es el oficio. Su corazón es puro y me pertenece. Mi mayor tesoro junto a mi tarjeta de Ken Griffey y Jr Upper Deck Rookie. En unas seis semanas es su cumpleaños. Entonces, si no le consigo nada, le diré que mire hacia atrás a esta publicación. Te amo mucho cariño".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de chris pratt (@prattprattpratt)

Los fanáticos tomaron mal el comentario, por haber mencionado la salud de su hija, ya que Anna Faris se ha sincerado sobre los problemas de salud que tiene su hijo Jack.

En una entrevista con Jimmy Kimmel para el podcast Unqualified, Faris comentó que:

"Jack tuvo algunas cirugías, tuvo algunas cirugías de hernias, tuvo algunas cirugías oculares y también tuvo un pequeño problema cardíaco".