Foals lanza el tema Wake Me Up

Ambicioso en escala y ejecución, el álbum de dos partes de Foals, Everything Not Saved Will Be Lost, llevó a los chicos de Foals a nuevas alturas, ya que alcanzaron el número uno el Chart Oficial de Álbumes por primera vez y obtuvieron el premio BRIT al Mejor Grupo.

Ahora Foals comparte su nuevo sencillo Wake Me Up como la primera muestra de su esperado nuevo álbum, que se estrenará en 2022. Un contrapunto reducido a la pura escala de Everything Not Saved ..., Wake Me Up brilla con guitarras entrecortadas, ritmos sincopados ajustados y el estilo propio de Foals: insistentes y contundentes. "Se siente como una evolución natural, mezclando influencias frescas con ecos de sus raíces como proveedores del caos desenfrenado de las fiestas en casa", menciona Warner Music en un comunicado. El líder Yannis Philippakis dice: "Hay un viaje que la banda ha experimentado con diferentes paletas de sonido. Esta vez hubo un deseo de llevarlo de regreso a más de la idea inicial de la banda donde el ritmo, los grooves y las guitarras se entrelazan arquitectónicamente. Queríamos aprovechar la fisicalidad de la música. Y queríamos que se sintiera bien." Las letras escapistas de la canción también son una desviación del proyecto anterior de Foals. Yannis y sus compañeros de banda Jimmy Smith y Jack Bevan llegaban temprano en la mañana para sesiones de composición en su pequeña sala de ensayo sin aire en Peckham. Para cuando terminaron, la oscuridad ya habría envuelto el sur de Londres. "Wake Me Up" tomó forma en medio del ya sombrío invierno de Gran Bretaña, que se volvió cada vez más opresivo a medida que COVID restringía el mundo que nos rodeaba. También demostró ser una influencia subliminal en Foals, ya que su creatividad se convirtió tanto en un reflejo de su entorno como de su inspiración interior.