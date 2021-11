Profeco advierte actos administrativos contra pastas dentales para niños por infracciones

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió que iniciará procesos administrativos contra algunas marcas de pasta de dientes para niños que se comercializan en nuestro país, debido a que algunas de ellas presentaron una o más infracciones a la normatividad, tras un estudio a 33 de esos productos.

El análisis a 30 productos con flúor y tres sin ese elemento, practicado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, arrojó que varias marcas no cumplieron en la declaración del flúor, una no cumplió en contenido neto, otra contiene bicarbonato, el cual es abrasivo; y unas más no sustentaron las leyendas de sus etiquetas.

Los productos nickelodeon Bob Esponja Pasta Bicolor sabor chicle 100 ml y ZAG Herdez Miraculous Pasta Bicolor sabor chicle 100 ml, no demostraron la leyenda “sin ser abrasiva” y también incumplieron con la declaración flúor, ya que tuvieron el doble de la cantidad declarada de ese elemento; por tanto, no es veraz la información.

Cabe señalar que el flúor en exceso puede ser dañino; además, las pastas de dientes para niños, en general, no se consideran insumos para la salud, por lo que no requieren registro sanitario.

Dental max distroller Pasta dental sabor menta chicliux, 3-6 años 100 ml y Dental max distroller Pasta dental sabor Mentada Kip Fresh 100 ml, por su parte, no demostraron las leyendas “Diente inmaculado a la Pin-Pun-Pax!!!” y “Usuario frecuente de dental max... el dentista ni se acuerda de ti”.

Este último producto tampoco cumple con el contenido neto, ya que tuvo hasta 10.2% menos del declarado.

Todas las pastas analizadas contienen edulcorantes; es decir, ingredientes agregados para obtener un sabor dulce (sorbitol, sacarina, en productos con flúor; y sorbitol, sacarina, xilitol, estevia y esteviósidos, en productos sin flúor).

En las pastas dentales se utiliza este sabor dulce, así como saborizantes de chicle y menta, para hacerlas atractivas a los niños, Es por ello que es de suma importancia que los pequeños, especialmente los menores de 6 años, sean supervisados por un adulto para evitar que las ingieran.

Green Doctor Organic Kids Pasta Dental Natural sin flúor, sabor uva, sin sulfatos 85 g contiene bicarbonato, un compuesto químico abrasivo al esmalte de los dientes. Dental MAX junior emoji the iconic brand Pasta Dental 75 ml no sustentó su leyenda “Ayuda a fomentar el buen hábito de la higiene bucal desde la infancia”.

Entre otras recomendaciones, se subraya la importancia de:

Supervisar la higiene bucal de los menores. En niñas y niños menores de 6 años la higiene bucal debe ser realizada por un adulto o, al menos, bajo la supervisión de uno.

Seguir las instrucciones de uso que se marcan en las etiquetas. Es importante controlar la cantidad de pasta a utilizar e indicar a la niña o al niño que no debe tragársela.

Controlar la cantidad de pasta utilizada. En el cepillo seco, dispense a lo ancho de éste la pasta dental en un tamaño no superior al de un chícharo, aproximadamente 0.5 gramos. En los niños y niñas que no pueden eliminar bien los restos de pasta dental, se aconseja utilizar menos cantidad.

Vigilar el tiempo de cepillado de los dientes, el cual debe ser en forma secuencial durante 2 minutos y limpiando todas las superficies dentarias.

Indicarle al niño o a la niña y asegurarse que escupa la pasta y que se enjuague; cuidar que no la ingieran.

Recuerde que las pastas de dientes están elaboradas a base de laurilsulfato de sodio, un detergente y surfactante, agente de limpieza, responsable de crear espuma mientras se cepillan los dientes. También de colorantes para una apariencia atractiva; espesantes como carboximetilcelulosa de sodio o goma de celulosa, que espesan el producto para una consistencia suave.

Además de fluoruro, que tiene la capacidad de disminuir la desmineralización del esmalte y promover su remineralización con función anti-enzimática bacteriana; saborizantes (principalmente menta y chicle) para hacerlas atractivas y ayudar a refrescar el aliento; edulcorantes y algunas contienen conservadores.