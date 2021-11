Lindsay Lohan regresa como protagonista en cinta navideña de Netflix junto a Chord Overstreet

Han pasado varios años desde que Lindsay Lohan protagonizó una película, su último trabajo fue en una película de bajo presupuesto llamada "Among the Shadows" lanzada en 2019, sin embargo, la producción se quedó muy lejos de los éxitos taquilleros que hizo durante su adolescencia. Ahora regresa a través del gigante del streaming Netflix con una comedia romántica navideña.

En el largometraje compartirá créditos con otra desaparecida estrella Chord Overstreet,conocido por interpretar a Sam Evans en la serie musical Glee, según información de Variety. En el elenco también acompañarán a Lohan: George Young, Jack Wagner y Olivia Pérez.

Sobre la trama, Lohan interpreta a una heredera de hotel malcriada y recién comprometida que sufre un accidente de esquí y sufre amnesia total. Durante su recuperación se encuentra al cuidado del guapo propietario de una cabaña obrera y de su hija.

La cinta comenzará su rodaje este 8 de noviembre, y se tiene previsto su estreno en 2022.

Durante finales de los años noventa y principios de los 2000's, Lindsay Lohan gozó de gran popularidad, siendo la estrella juvenil del momento, protagonizando varias películas taquilleras como "Chicas Pesadas, "Un Viernes de Locos", "Juego de Gemelas" y "Herbie: a toda marcha". Siendo esta última su trabajo final para el público familiar. Luego comenzó a realizar proyectos más serios, sin embargo, sus problemas personales y el cambio en su aspecto la alejaron de las grandes producciones.

Por otro lado, Lohan tuvo una carrera exitosa en la música, lanzando dos álbumes de estudio "Speak" el cual fue disco platino en Estados Unidos y " A Little More Personal (RAW)" que fue disco de oro. En 2020 regresó con el tema "Back to Me" en un intento por retomar su carrera.