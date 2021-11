La llamada por la que Jordan Carrillo no llegó a Chivas y ¿Qué equipos de Europa lo buscan?

El jugador promesa de Santos Laguna, Jordan Carrillo no siempre tuvo puesta la camiseta de los Guerreros, ya que de niño tenía un sueño futbolístico: jugar con las Chivas de Guadalajara.

De manera exclusiva para TUDN, el jugador habló sobre su experiencia para llegar al futbol profesional.

“Me puse a hacer muchas visorías con muchos equipos y al último equipo al que fui fue con Chivas. De chiquito le iba a Chivas, fui, quedé y dije pues bueno, yo aquí me quedo, me gusta Chivas, le voy a Chivas, mi papá también va a Chivas, entonces pues yo aquí me quedo”, dijo.

Señaló que en el Rebaño le pidieron que se quedara desde julio, sin embargo, cuando se iba acercando la fecha, no le hablaron, debido a que quien tenía sus datos se había ido a otro equipo por lo que se perdió toda comunicación con Jordan, por lo que sus papás le dijeron que ya tenía edad para que se fuera con un equipo.

“Estaba Santos, me había gustado mucho y así, pero yo había dicho que las Chivas porque yo le iba a las Chivas. Me habían gustado las instalaciones y llegamos aquí un mes, me recibieron, me instalé y al día siguiente le hablaron a mi papá de los de Chivas que me fuera. Mi papá les dijo que acabamos de llegar a Santos y ya Jordan ya está instalado”, según citan en el portal.

El oriundo de Culiacán, Sinaloa, se ha destacado en el conjunto albiverde a sus 19 años, quien ya suma minutos con la Primera División, incluso llamó la atención de la Selección Mexicana, aunque su convocatoria no pudo ser posible debido a una lesión.

Se ha hablado respecto a que en Europa hay interés por fichar a Jordan, ya se han contactado con su representante.

“Sí, sí he tenido. Con mis representantes han hablado, hay por ahí varios equipos. Pero te digo, yo ahorita estoy enfocado en Santos. Está la Premier League, la Liga Española, la holandesa, y creo que ya. No sé muy bien. No se que otros equipos le han hablado a mi representante.”