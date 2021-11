El Metaverso no sustituirá al mundo real: Meta sobre su visión a futuro de la realidad virtual

El metaverso, ese mundo virtual e inmersivo que Mark Zuckerberg nos presentó durante el más reciente Facebook Connect no busca reemplazar las interacciones de la vida cotidiana sino mejorar la experiencia de los usuarios cuando se encuentran en línea.

"Ninguna plataforma virtual podrá nunca sustituir las experiencias del mundo real. Con Metaverse no estamos proponiendo una sustitución de la vida real por la digital. El encuentro personal con la gente y con el mundo siempre será lo principal", aseguró en entrevista Vishal Shah, vicepresidente de metaverso en Reality Labs, en la empresa Meta, hasta hace unos días conocida como Facebook, Inc.

Ver más: Facebook anuncia que eliminará su sistema de reconocimiento facial en fotos y videos

Metaverso, un espacio para interactuar

El directivo agregó que "Metaverse es un plan a largo plazo en donde podremos interactuar de maneras mucho más cercanas, pero no lo hemos pensado como un reemplazo del mundo real".

El máximo responsable de la estrategia para materializar el metaverso aseguró que si bien lo que se anunció está a años en el futuro, vale la pena que la gente conozca cuál será la próxima evolución de las interacciones sociales en Internet.

"Con toda nueva tecnología siempre existe una resistencia, es algo nuevo que cambia nuestra forma de interactuar con el mundo. El Internet, los teléfonos inteligentes, han tenido un tiempo de adaptación para convertirse en las herramientas que todos usamos hoy", dijo el especialista.

Agregó que "el metaverso no va a existir de la noche a la mañana. Será una serie de tecnologías incrementales que nos llevarán hacia allá y creo que eso facilitará que las personas vean las posibilidades y las ventajas que conlleva, la transición será natural y se convertirá en una plataforma en donde tu vida digital no esté limitada por aplicaciones".

Lo que no queda claro es: ¿cuál será el futuro de los sistemas operativos bajo la idea de un metaverso en donde las plataformas o ecosistemas ya no sean un punto de exclusión entre usuarios? Vishal piensa que no desaparecerán, pero sí habrá cambios.

La idea del metaverso, explicó el experto, es que aquel producto, contenido o bien digital que compres sea tuyo sin importar donde lo quieras usar. Digamos que tienes tu avatar de trabajo, otro que usas para reunirte con amigos y quizás tienes uno adicional de avatar de dragón, el cual usas para reuniones informales o para jugar videojuegos.

Metaverso te permitirá usar cualquier contenido digital en cualquier plataforma

Así, el metaverso te permitirá usar cualquier contenido digital que poseas en cualquier plataforma que desees. "Actualmente, existen activos digitales que están encadenados a una plataforma, videojuegos, música, NFT, etcétera. Esto limita la experiencia del usuario, es el equivalente a comprar la playera de tu equipo favorito pero que te digan que solo puedes usarla dentro del estadio. No creo que los sistemas operativos o las aplicaciones vayan a convertirse en un gran sistema operativo, pero sí que las restricciones al uso del contenido interplataforma desaparecerán".

Ver más: Filtran imagen del que sería el nuevo reloj inteligente de Meta

El uso de avatares (personajes digitales) supone un nuevo problema de privacidad para Meta, que aún no se libra de todo de audiencias y comparecencias judiciales y ante el Congreso de Estado Unidos. ¿Cómo evitar que se den conductas nocivas detrás de una apariencia digital?

"Es un trabajo permanente que llevamos a cabo en Meta, proteger tanto los datos privados de cada usuario como facilitar un ambiente libre de conductas nocivas en la plataforma. Hoy día una persona podría escudarse detrás de una fotografía de perfil falsa o genérica… En cualquier caso, moderamos las interacciones cuando este tipo de cuentas cometen infracciones o realizan acciones nocivas o ilegales, en el metaverso no será diferente, la privacidad de los datos de nuestros usuarios continuará siendo la prioridad número uno".