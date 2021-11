Retará Atlantis Jr. al Terrible por el campeonato del inframundo

Tal como en su momento lo hizo su padre, el destino para Atlantis Jr. parece ser el bando de la rudeza. Aunque el paso del joven enmascarado se daría mucho más rápido que el de iniciador de la dinastía, quien al hacerlo, ya era un consagrado de los encordados.

Lo cierto es que el junior está decidido a romper lazos con quien tenga hacerlo en busca de la gloria como luchador profesional.

Sus coqueteos con el bando de la rudeza han ido más allá de las palabras. Traicionó a Místico y a Volador Jr., a quien además venció con la "Atlántida" para ganar la final de la eliminatoria que le da el derecho a retar al Terrible, este viernes, por el campeonato del Inframundo en la Arena México.

"Ansioso para que llegue este viernes", dice el joven enmascarado, tal vez sin darse cuenta del ruido que su accionar en el ring ha hecho. "Son momentos únicos, me he estado preparando y por fin se da este momento, he demostrado que soy un luchador completo, él es mi próxima meta (el Terrible), un rival que no es fácil, que tiene todo mi respeto, así que hay que llegar con la mentalidad al cien, porque es una de las luchas más complicadas que voy a tener".

Y aunque para esa cita lo más probable es que la afición que asista al recinto de la colonia Doctores lo respalde, tampoco es algo que le robe el sueño. "No soy monedita de oro, la gente se fue enojada pero se dio cuenta de que tengo ganas. No sé por qué se molestaron, pero estoy contento y espero contar con el apoyo ante un rudazo para 'morirme en la raya' por ese cinturón".

Acerca del apoyo que el Gran Guerrero le ha dado, y con quien está cada vez más cerca de hacer equipo en forma e incluso ya lo llama "pareja", señaló. "Nos hemos dado con todo como rivales, cuando hemos hecho pareja, nos entendemos.

"Aproveché la oportunidad para seguir creciendo, nos aliamos para derrotar a Místico, hacerlo me llena de gran motivación. Si se enojaron, adelante, a eso vengo a la lucha libre. Encantado de enfrentarme a ellos, es la forma de aprender, abajo del ring tienen mi respeto, pero arriba se olvida todo".

Además, lo cierto es que como personaje, poco o nada tiene que pedirle al resto. "Cada que me pongo esta máscara lo hago sabiendo del peso que tiene, pero lo disfruto. Los resultados que he tenido han sido en el centro del ring. He perdido en torneos importantes y de eso he aprendido, así que tomé en un descuido al Volador y haberle ganado a dos superestrellas me llena de energía".

Aún si dar el salto de manera oficial al bando de la rudeza, Atlantis Jr. buscará ser el primer luchador técnico en convertirse en el 'Rey del Inframundo'. Sansón lo tuvo en su poder durante tres años, del 2017 al 2019, mientras que el Terrible lo atrapó en el 2020.

