Dele un respiro a sus finanzas personales

¿Siente que sus finanzas no tienen un respiro?, ¿Espera con ansia el día de la quincena porque su tarjeta de nómina está en ceros? , ¿Ya agotó sus fuentes de financiamiento, microfinancieras, amigos, familiares?, tal vez sea momento de que empiece a pensar que algo no está bien en la forma de administrar su dinero.

Desde luego, un punto de análisis es la actual situación económica con las tendencias inflacionarias, la reducción del poder de compra y los problemas para conseguir empleo. Pero, independientemente del escenario económico y financiero del país hay puntos clave que toda persona en edad adulta debe seguir para hacer un efectivo uso de sus recursos.

De acuerdo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) cuando una persona está en una situación de sobreendeudamiento el cual no le permite realizar sus actividades de forma normal y desde luego llega a generar angustia diaria es necesario que inicie con un proceso urgente de organización de sus finanzas.

Haciendo un análisis minucioso sobre los puntos clave que se deben tener en cuenta, los expertos en finanzas personales, detectaron tres errores garrafales que hacen que las preocupaciones financieras aumenten en el día a día.

Berenice García, experta en administración financiera nos compartió que son tres piedras en el camino las que impiden un buen desempeño financiero. 'Estos puntos además de los trabajadores incluso puede aplicar hasta para las empresas pequeñas o las personas físicas que tienen actividad empresariales', comenta. Se trata de dar un mal uso a las tarjetas de crédito, no tener un presupuesto y no contar con un plan de ahorro.

Para la catedrática de la Universidad Autónoma de Coahuila, el mal uso que las personas le dan a las tarjetas de crédito puede generar un 'gran dolor de cabeza' diario, dice. Precisa que no sólo las tarjetas bancarias, sino las de las tiendas departamentales. 'Como consumidores muchas veces nos enganchamos con las promociones de meses sin interés, o que se va al famoso crédito revolvente y si no eres una persona administrada se puede convertir en una bolsa de nieve'.

UNA TARJETA DE CRÉDITO NO ES DINERO EN EFECTIVO

Pablo Velázquez, titular de la oficina de la Consudef en Coahuila precisó que las tarjetas de crédito no es dinero en efectivo, 'el dinero plástico es un recurso prestado generalmente con un interés y que se tiene que pagar en un futuro'. Usar una tarjeta de crédito como si fuera efectivo, para realizar compra de mandado, ropa innecesaria, pagos de cenas, comidas es darle un mal uso, comenta.

Una tarjeta de crédito es una buena herramienta para comprar o adquirir bienes pero de una forma planeada y organizada. La Condusef recomienda que siempre se planee realizar una compra por este medio se debe analizar la promoción, el plazo y si hay alguna penalización si no se llega a pagar en tiempo y forma. Berenice García agrega que las promociones de meses sin intereses puede resultar engañosa por lo que siempre se debe revisar las condiciones de la promoción.

GASTOS INNECESARIOS, ELABORA UN PRESUPUESTO

Un segundo error que se comente en finanzas personales es no tener un presupuesto establecido. La catedrática de la UAdeC señala que se debe definir primero ¿con quién se comparte los gastos?, es así que si los gastos se comparten en familia o en pareja, también se debe establecer los ingresos generales de la familia. Sin embargo, esto no es suficiente y se debe contar con un presupuesto personal. 'Definir los ingresos y los gastos se vuelve fundamental, esto nos va permitir realizar las compras y limitar el uso de las tarjetas de crédito, digamos que es lo que nos dará claridad para tomar decisiones'.

Andar a ciegas y al día no ayuda mucho a las finanzas personales, dice la experta, debemos saber con cuánto contamos de ingresos para no gastar de más y tener espacio para el ahorro. La entrevistada comenta que sí es importante un día a la semana 'arrastrar el lápiz' para saber en qué estamos gastando, señala que una buena técnica es guardar todos los tickes de compra y todos los pagos que se realizaron, 'este es el primer paso para establecer un presupuesto personal, esto nos permite detectar todos los gastos innecesarios'.

DINERITO BAJO EL COLCHÓN

Cuando se agota el efectivo, todos pensamos en esa frase, 'como me gustaría tener un dinerito bajo el colchón', señala Berenice García y esto es un válido, 'contar contar con un ahorro es fundamental y se vuelve uno de los principales errores en términos de finanzas personales.

No se trata de tener grandes cantidades en el banco, la especialista señala que una vez definidos los gastos fijos de debe pensar en el ahorro. Se recomienda que no sea más del 30 por ciento de sus ingresos.Las formas de ahorros pueden ser de las más sofisticadas como las criptomonedas, hasta guardar moneditas en un bote. Cuando se trata de ahorrar no siempre se piensa que puede ser en especie o de algún recursos. 'Ahorrar agua, luz, el consumo de datos es un buen paso para iniciar una cultura financiera', señala.

¿Cómo pagar las deudas?

*Lo mejor que puedes hacer es sentarte con calma y analizar tu situación. *En muchos casos, con una buena administración puedes mejorar el mal momento que vive tu bolsillo siguiendo estas sencillas recomendaciones: *Realiza un presupuesto. Evalúa tus ingresos y destina cantidades específicas para gastos indispensables como alimentación, vivienda y educación. *Destina una cantidad específica para el pago de deudas. Elimina gastos innecesarios, comidas en la calle, café, pago de servicios que no utilizas. Es muy probable que tengas algunas pequeñas fugas de dinero que si las rediriges, te ayuden a ponerte al corriente. Si con la mejora en la administración es insuficiente, tienes la posibilidad de acercarte a tu banco, exponer tu caso y buscar una salida negociada. *Reduce tus gastos al mínimo sin ser tacaño con los más elementales. Al mismo tiempo, busca opciones para aprender sobre finanzas personales. Una buena administración puede ayudar a pagar las deudas.