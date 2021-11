da sorpresa a fans

Los fanáticos de Diana Ross no caben de la emoción por tantas buenas noticias sobre su artista favorita.

Con la salida del nuevo álbum Thank You, este viernes, la legendaria Diana muestra su agradecimiento a sus fans con un video para la canción All Is Well.

Dirigido por Amanda Demme en colaboración con los hijos de Diana Ross, Evan Ross y Ross Naess, es su primer video musical en más de una década.

También se reveló una espectacular nueva fotografía de la estrella, capturada durante la grabación. Esto marca no sólo la salida de Thank You esta semana, pero que su nuevo sencillo I Still Believe, una edificante canción de amor, esperanza y positividad, disponible hoy.

"Mis hijos me dieron la confianza y coraje para hacer el video. Después de pasar casi dos años sin actuar y no estar frente a una cámara, me apoyaron para que volviera a estar rodeado de mucha gente.

"Estas tres personas realmente me cuidaron: Evan Ross, Amanda Demme, Ross Naess y muchos otros más. Estoy llena de aprecio por el trabajo que todos hicieron para que esto ocurriera", dijo Ross en un comunicado enviado por Universal Music.

La canción que abre y le da título a Thank You, el tan anticipado y tan personal nuevo álbum de la cantante, establece el tono para un álbum curado con el tema de la gratitud.

Este, el álbum número 25 en la carrera de la también productora consiste de material totalmente nuevo y está dedicado a sus fans a través de los años.

Hablando sobre su inspiración detrás del álbum, Diana explicó en la misiva cómo su amor por el canto la mantuvo de buen humor durante estos tiempos de pandemia.

"Pasé el año pasado grabando música nueva y esta música es un reflejo de la alegría y el amor y la gratitud que siento todos los días. Es un álbum de gran aprecio por la vida y por todos ustedes.

"Para mí era urgente hacer un álbum significativo, trabajar con lo que está sucediendo ahora en nuestro mundo. A través del poder de la música, estamos creando un nuevo tipo de conversación que respalda nuestras elecciones y las decisiones que tomamos", acotó.

Su nuevo video musical de All Is Well ofrece un momento de reflexión, animando a los fans a consolarse con pequeños placeres.

Grabado en el estudio de su casa, Ross coescribió y colaboró en todas las pistas con compositores y productores galardonados, incluidos Jack Antonoff, Troy Miller, Triangle Park, Spike Stent, Prince Charlez, Amy Wadge, Neff-U, Freddie Wexler, Jimmy Napes, Tayla Parx, Fred White y Nathanial Ledgewick.