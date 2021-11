Armas, 'un cantante de fogata'

Para el cantautor lagunero Alex Armas lo mejor de su música es la atmósfera de cercanía que genera con su público.

"Me inspiro en mi historia personal, pero al mismo tiempo trato de no ser tan transparente, y también intento ponerme en los zapatos de conocidos y amigos, de vivir en carne propia sus historias para poder entenderlas. Me considero un 'cantante de fogata' porque me gusta hacer un vínculo con la persona a la que le canto y que ella, a su vez, pueda identificarse con cada canción", dijo en entrevista con El Siglo de Torreón.

La vida de Alex ha estado rodeada de música desde el principio. Noches bohemias, guitarras y fogatas lo fueron enamorando desde niño, poco a poco, de los melosos acordes y las dulces melodías.

Este cariño continuó desarrollándose con él a lo largo de los años, y la escuela fue su primera "marquesina".

"Me encantaba estar en el coro de la escuela, participar en los shows de talento y un día uno de mis profesores me dijo que podría ser buen solista y no solo ser parte del coro, así que empecé a cantar en las misas.

"Tendría unos 10 años y fue aquí donde tuve el primer acercamiento a la guitarra acústica, además empecé a escribir bocetos de canciones; pero al final la guitarra no me agradaba tanto y lo dejé… Hasta que con el tiempo comenzó a gustarme una niña".

Una vez en la secundaria, el interés de Alex por aprender a tocar la guitarra llegó de la mano de una joven compañera. "Cuando tenía como 14 años comenzó a gustarme una chava de la escuela y pensé 'quiero dedicarle una canción tocándola con la guitarra', entonces me convertí en autodidacta, aprendí a tocar viendo videos de YouTube. Todo lo que sé de guitarra acústica lo aprendí en tutoriales".

Una vez suelta la creatividad y aprovechando la llegada de las musas a la mente, surgió otro par de canciones: Mi nueva realidad y Tu historia favorita, en marzo del 2020.

Justo cuando la carrera de Alex comenzaba a tomar ritmo, la aparición de la pandemia sesgó de tajo todos los proyectos, tanto personales como académicos.

"Todo lo que estaba haciendo se detuvo y nos tuvimos que encerrar. Luego nos avisaron que la graduación de prepa, ese momento que tantos años estuviste esperando toda la vida, no podría ser debido al aislamiento".

El verdadero éxito está en reconocer una oportunidad aunque esta venga disfrazada y fue justo lo que Alex hizo. "Aproveché para escribir Generación 2020, que era una despedida para mis compañeros de prepa. Ya en la creación del video comencé a juntar videos de escuelas de Guadalajara, Puebla, Tijuana, obviamente de varias de La Laguna; entonces lo que comenzó como un homenaje a mis compañeros terminó siendo un proyecto de alcance nacional".

Una vez fuera de la preparatoria, el éxito de Alex comenzó a subir exponencialmente con la llegada de su primer sencillo, Reina. Esta canción cuenta la historia de una chica con el corazón roto, que sale al mundo para volver a enamorarse, pero esta vez de ella misma. YouTube y Spotify han sido las plataformas ancla para el cantautor lagunero.

Con Reina también inició una nueva época para la música de Alex, pues de ser balada pop se convirtió en pop rock.

"Aquí llega Insomnio; es esa canción que describe cómo, a pesar de que ya no tienes a una persona en tu vida, continúa teniendo un lugar especial en tu mente".

Recuérdame es la última novedad en el arsenal de Armas, y su video musical fue un salto importante para su carrera.